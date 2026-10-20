Comunicarea pe rețelele sociale este cea mai puternică provocare la adresa democrației, apreciază Nicușor Dan: A devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă

Președintele Nicușor Dan a atras atenția marți, la Forumul privind statul de drept „Rule of Law Forum”, organizat la Biblioteca Centrală Universitară, asupra riscurilor pe care comunicarea pe rețelele sociale le ridică pentru democrație, în special prin dezechilibrul dintre vocile legitime și cele plătite.

„Democrația se confruntă o provocare. În opinia mea, cea mai puternică, importantă în aceste zile: comunicarea pe rețelele sociale și nu vorbesc de conținut, vorbesc de cantitate”, a declarat șeful statului.

Acesta a subliniat că una dintre provocările actuale este păstrarea principiului democratic „o persoană, o voce, un vot”, în condițiile în care influența în mediul online poate fi amplificată prin resurse financiare.

„Cum facem ca principiul fundamental al democrației – o persoană, o voce, un vot – să fie păstrat, păstrând, evident, și libertatea de expresie și de asociere? Pentru că constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă. Asta cred că este o chestiune cu care fiecare dintre noi, preocupați de democrație și de statul de drept, trebuie să reflectăm”, a afirmat Nicușor Dan.

În discursul său, președintele a vorbit și despre legătura dintre statul de drept și funcționarea instituțiilor, precum și despre rolul cetățenilor în prevenirea derapajelor.

„Această expresie statul de drept sună abstract în limba română. Dar poate că domnia legii este ceva mult mai accesibil. Și asta ar fi primul mesaj: statul de drept se traduce prin funcționarea sau nefuncționarea instituțiilor, mulțumirea sau nemulțumirea cetățenilor, corupție puțină sau absența ei. Iar chestiunea este cum reușim să facem o societate să prevină derapajele și să se ajute unele pe altele să funcționeze mai bine”, a declarat Nicușor Dan.

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Referindu-se la mecanismele democratice, șeful statului a susținut că protestul și exprimarea nemulțumirilor sunt legitime, dar că dialogul și compromisul sunt necesare pentru construirea unui consens între instituții și societate.

„Și vreau să spun că și protestul și strigătul sunt mijloace democratice legitime și ele trebuie folosite, dar este nevoie și de dialog și de compromis pentru consens, pentru că altfel avem o societate în care fiecare bulă are strigătul ei, iar asta nu poate să dea premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituții, reguli cu aspirațiile oamenilor”, a declarat Nicușor Dan.