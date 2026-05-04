Comunitatea Politică Europeană: Nicușor Dan pledează pentru un răspuns european coordonat în fața dezinformării, atacurilor cibernetice și ingerințelor externe

Dezinformarea, atacurile cibernetice și ingerințele externe sunt amenințări interconectate care impun un răspuns european coordonat, a declarat, luni, la Erevan, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a coprezidat împreună cu președintele Muntenegrului, Jakov Milatovic, o masă rotundă privind reziliența democratică în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

Nicușor Dan a mulțumit “prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințǎri hibride”.

În imaginile difuzate de șeful statului apar premierul italian Giorgia Meloni și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

“Avem nevoie de instituții mai puternice, de cooperare transfrontalieră, de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale. Riscurile de astăzi nu trebuie să devină vulnerabilitățile structurale de mâine”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

Președintele participă duminică și luni la cea de-a opta reuniune a Comunității Politice Europene (CPE), desfășurată în Armenia.

Reuniunea de la Erevan se desfășoară sub egida temei „Construind împreună viitorul: unitate și stabilitate în Europa” și continuă tradiția organizării în alternanță a Summiturilor între state membre UE și state partenere, Armenia asumând la această iterație rolul de gazdă.

Comunitatea Politică Europeană este un forum de dialog la nivel de șefi de stat și de guvern, inițiat în 2022 de Franța, cu scopul de a promova cooperarea politică dintre statele europene care împărtășesc valori comune. Platforma reunește atât state membre UE, cât și state partenere și se concentrează pe teme de securitate, stabilitate și prosperitate continentală.