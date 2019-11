Conan, ”câinele erou” al armatei SUA, a fost decorat de președintele Donald Trump la Casa Albă pentru participarea la raidul asupra liderului grupării Statului Islamic

Prețedintele Donald Trump l-a decorat la Casa Albă pe Conan, câinele armatei SUA, care a participat la raidul ce a condus la moartea liderului grupării Statul Islamic, Abu Bakr al Baghdadi.

„Conan a făcut o muncă fantastică”, a subliniat preşedintele SUA în prezenţa soţiei sale Melania şi a vicepreşedintelui Mike Pence.

„Acest câine este incredibil, atât de strălucitor, atât de inteligent”, a adăugat el, precizând că celebrul ciobănesc belgian malinois „a primit o medalie şi o placă”.

Conan is a very good boy! We were proud to honor him at the White House for his terrorist-hunting skills. 🇺🇸 pic.twitter.com/UL56lGihuG

— The White House (@WhiteHouse) November 25, 2019