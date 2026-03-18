Concordia, apel la responsabilitate fiscală și stabilitate: Mediul de afaceri și-a onorat angajamentele. Cerem același lucru statului român

Confederația Patronală Concordia avertizează că România se află într-un moment economic și geopolitic critic, marcat de presiuni externe fără precedent și de vulnerabilități interne tot mai vizibile. Într-un apel adresat autorităților, organizația cere decizii rapide și coerente, subliniind că stabilitatea și predictibilitatea politicilor publice devin esențiale pentru menținerea încrederii mediului de afaceri și evitarea unor riscuri majore pentru economie. Într-un context global dominat de criza energetică, inflație și tensiuni geopolitice, reprezentanții mediului privat atrag atenția că modul în care statul român va gestiona perioada următoare va influența decisiv traiectoria economică a țării.

“Trăim o perioadă de turbulențe fără precedent în plan global și regional. Criza energetică cu care se confruntă lumea în acest moment este, prin amploare și complexitate, una dintre cele mai grave crize energetice din ultimele decenii. Instabilitatea geopolitică, fragmentarea lanțurilor de aprovizionare, presiunile inflaționiste persistente și reconfigurarea ordinii economice internaționale generează un context extrem de dificil pentru toate economiile europene, iar România nu este imună la aceste șocuri. Dimpotrivă, vulnerabilitățile noastre structurale ne expun în mod special“, transmite Concordia într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Mediul de afaceri din România a demonstrat, an după an, că știe să funcționeze în condiții dificile, mai arată sursa citată.

“Am traversat un an greu, cu presiuni semnificative asupra costurilor, cu incertitudine legislativă și fiscală, cu un mediu investițional care a cerut predictibilitate și a oferit reziliență. Companiile membre Concordia și-au onorat angajamentele – față de angajați, față de parteneri, față de stat. Au plătit taxe, au menținut locuri de muncă, au continuat să investească acolo unde condițiile au permis-o. Cerem acest angajament și o atitudine responsabilă și statului român.”, a declarat Paul Aparaschivei, Director Executiv, Confederația Patronală Concordia.

Sectorul privat are nevoie, înainte de orice, de stabilitate și predictibilitate. Investițiile, care crează locuri de muncă, care susțin inovarea, care generează creștere sustenabilă, nu se fac în vid. Ele se fac pe baza unor calcule de risc, a unor orizonturi de planificare, a unor angajamente credibile din partea autorităților. Un mediu economic impredictibil, o structură a cheltuielilor publice ineficientă și semnale contradictorii din partea statului sunt obstacole evidente în calea dezvoltării.

Suntem la începutul unui an bugetar în care deciziile care se iau acum vor defini traiectoria economiei românești pentru anii următori. Economia dă deja semne de contracție, producția industrială a scăzut în ianuarie cu 3,8% față de anul trecut, iar vânzările cu amănuntul cu 6,5%. Indicatorii externi se deteriorează, iar sentimentul mediului privat este caracterizat de scepticism.

În acest context, cel mai periculos lucru pe care îl poate face România este să adopte măsuri nesustenabile, să amâne reforme necesare sau să trimită piețelor și partenerilor internaționali semnale de inconsecvență. Un eventual downgrade al ratingului de țară nu ar fi un episod tehnic, ci un șoc cu efecte directe asupra finanțării publice și asupra dobânzilor, care se vor transmite rapid asupra cetățenilor și companiilor.

România are în față un set de oportunități istorice – aderarea la OCDE, finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR, absorbția fondurilor europene, valorificarea efectivă a finanțărilor disponibile prin mecanismul SAFE. Vorbim despre pârghii reale de transformare structurală a economiei românești, care pot finanța modernizarea infrastructurii, atrage investiții de calitate și pot stimula economia. Mediul de afaceri este pregătit să fie partener în acest efort. Dar parteneriatul presupune reciprocitate.

Confederația Patronală Concordia solicită responsabilitate fiscală autentică, optimizarea cheltuielilor publice și alocarea resurselor acolo unde generează efect economic multiplicator, respectarea angajamentelor asumate față de instituțiile europene. Solicităm consecvență și un mediu stabil pentru investiții.

Lumea se schimbă rapid și în moduri pe care nu le putem controla. Ceea ce putem controla este felul în care răspundem la schimbare. România are capacitatea să traverseze această perioadă de răscruce, însă decidenții politici trebuie să acționeze cu responsabilitate și asumarea deciziilor pe care momentul le impune.

Confederația Patronală Concordia rămâne angajată în dialogul constructiv cu autoritățile și este pregătită să contribuie, în continuare, la identificarea soluțiilor.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în peste 4.200 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.