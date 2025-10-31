Concordia are un nou director executiv: Paul Aparaschivei preia conducerea confederației patronale care reprezintă o treime din PIB-ul României

Confederația Patronală Concordia anunță numirea lui Paul Aparaschivei în funcția de Director Executiv, începând cu 1 noiembrie 2025. Decizia marchează o nouă etapă în dezvoltarea organizației, orientată către consolidare operațională și extinderea rolului Concordia ca partener de dialog social la nivel național și european, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Cu peste 15 ani de experiență în politici publice și comunicare strategică, Paul Aparaschivei a condus departamentul de politici publice al grupului eMAG. Aici a promovat dezvoltarea economică și transformarea digitală a României, lucrând cu instituții și asociații naționale și europene, pentru o agendă pro-business.

„Confederația Patronală Concordia reprezintă o treime din PIB-ul României – suntem vocea a mii de companii, care angajează jumătate de milion de oameni. Într-o societate polarizată, încrederea se construiește prin dialog autentic. Rolul nostru devine esențial: să lucrăm împreună pentru o economie competitivă. Invităm toți partenerii care împărtășesc această viziune să ni se alăture și să găsim împreună soluții de impact pentru România”, a declarat Paul Aparaschivei, Director Executiv al Confederației Patronale Concordia.

În noul său rol, Paul Aparaschivei va coordona activitatea executivă a Confederației Patronale Concordia și va reprezenta organizația în relația cu autoritățile și partenerii sociali, la nivel național și european. Alături de echipă, va fi activ în dezbaterile europene pe teme de competitivitate, simplificare legislativă și debirocratizare, tranziție energetică și impactul inteligenței artificiale asupra pieței muncii, contribuind la marile proiecte care pot transforma România, de la aderarea la OCDE, până la modernizarea administrației prin transformare digitală.

“Confederația Patronală Concordia a devenit cea mai puternică voce a mediului privat din România prin dialog consistent, analize riguroase și implicare responsabilă. Această poziție ne obligă să preluăm inițiativa în construirea viitorului economic al țării, iar Paul are experiența necesară pentru a consolida și amplifica acest rol de leadership. Împreună, vom continua să apărăm interesele membrilor noștri și să promovăm politici care susțin o economie liberă, competitivă și predictibilă”, a completat Dan Șucu, Președintele Confederației Patronale Concordia.

Paul Aparaschivei deține un doctorat în Comunicare Politică de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București și este fellow al programului Aspen Young Leaders. În prezent, urmează Management Development Program la Wharton Business School, un program educațional de leadership, strategie de business și politici publice.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 3900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).

Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.