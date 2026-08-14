Concordia avertizează: Economia a avut o evoluție slabă în trimestrul doi. România ar putea încheia 2026 cu o recesiune de 0,5%

Economia României a avut o evoluție slabă în trimestrul al doilea din 2026, cu o scădere de 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut și stagnare comparativ cu trimestrul precedent, iar dinamica indică posibilitatea unei recesiuni ușoare la nivelul întregului an, apreciază Iulian Lolea, economist-șef al Confederației Patronale Concordia.

„Datele privind creșterea economică în T2 2026 au arătat o evoluție slabă, cu o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut de 0,4% pe seria brută și o stagnare față de trimestrul anterior. Această dinamică este în concordanță cu evoluția slabă a vânzărilor cu amănuntul, ceea ce arată că, cel mai probabil, consumul privat a fost cel care a condus la scăderea economiei”, afirmă Lolea.

Potrivit economistului-șef al Concordia, rezultatul este ușor sub așteptările organizației patronale și „întărește și mai mult posibilitatea unei recesiuni ușoare în 2026”.

Pentru prima jumătate a anului, economia a înregistrat o scădere de 0,8%, iar pentru semestrul al doilea Concordia estimează o evoluție ușor mai bună, susținută de reducerea inflației, o revenire a încrederii populației și companiilor și reluarea unor cheltuieli publice amânate în prima parte a anului.

„Pentru semestrul al doilea, ne așteptăm la o evoluție ușor mai bună, susținută atât de semnale de stabilizare, reducerea inflației către 6% în T3 și revenirea ușoară a încrederii firmelor și populației, cât și de factori concreți de creștere: reluarea cheltuielilor publice amânate din prima parte a anului și finalizarea PNRR, cu infuzie de fonduri europene”, explică Iulian Lolea.

În aceste condiții, economia României ar putea încheia anul 2026 cu o contracție de aproximativ 0,5%, potrivit estimării Concordia.

Lolea atrage însă atenția că evoluția economiei în a doua jumătate a anului depinde și de factori externi, precum și de consolidarea încrederii odată cu numirea unui nou guvern.

În același timp, economistul consideră esențială continuarea eforturilor de reducere a deficitului bugetar și menținerea ratingului de țară, condiții pe care le consideră necesare pentru o revenire sustenabilă a creșterii economice.

„Îmbunătățirea activității economice în S2 2026 depinde puternic și de condițiile externe, dar și de consolidarea încrederii odată cu numirea unui nou guvern. Totodată, este extrem de importantă continuarea eforturilor pentru ajustarea deficitului bugetar și pentru menținerea ratingului de țară. Acestea rămân condițiile esențiale pentru orice viitoare revenire a creșterii economice”, subliniază economistul-șef al Concordia.