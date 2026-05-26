Concordia cere la Dublin simplificare legislativă, competitivitate și o strategie clară pentru AI în economia europeană

Confederația Patronală Concordia a participat, săptămâna trecută, la reuniunea Consiliului Președinților BusinessEurope de la Dublin, unde a susținut un apel ferm al mediului de afaceri local: simplificarea regulatorie, un buget european echitabil și competitiv, și o agendă clară pentru adoptarea AI în economie.

Reuniunea Consiliului Președinților BusinessEurope, găzduită de Confederația irlandeză – IBEC, la Dublin, în perioada 21-22 mai 2026, a avut loc cu cinci săptămâni înainte de preluarea de către Irlanda a Președinției Consiliului Uniunii Europene. Momentul nu a fost ales întâmplător: mediul de afaceri european a transmis un mesaj clar instituțiilor UE înainte ca agenda politică a semestrului al doilea să se cristalizeze.

Concordia, reprezentată de Ondrej Safar, vicepreședinte, și Paul Aparaschivei, director executiv, a subliniat că Europa și-a asumat ambiții importante în materie de competitivitate, simplificare și investiții, dar companiile nu simt încă efectele concrete. Este momentul să trecem de la declarații, la execuție.

Declarația Dublin: Șase priorități pentru o Europă competitivă

Declarația adoptată de Consiliul Președinților BusinessEurope la Dublin structurează agenda europeană de competitivitate în jurul a șase axe, pe care Concordia le susține integral:

Reducerea poverii de reglementare și aprofundarea Pieței Unice: finalizarea pachetelor Omnibus, moratoriu pe noi reglementări împovărătoare, eliminarea celor zece bariere structurale care blochează creșterea transfrontalieră;

Reducerea costurilor cu energia și crearea condițiilor economice favorabile decarbonizării, cu accent pe competitivitate industrială, nu doar pe ambiții climatice;

Diversificarea și securizarea accesului pe piețe externe: implementarea acordurilor comerciale cu India, Australia, Mercosur și stabilizarea relației cu SUA;

Stimularea investițiilor și inovării pentru recâștigarea leadershipului tehnologic prin Fondul European pentru Competitivitate, Horizon Europe și finalizarea Uniunii piețelor de capital;

Facilitarea creării de locuri de muncă prin simplificarea legislației sociale și dezvoltarea competențelor prin intermediul unor cadre flexibile de învățare pe tot parcursul vieții;

Securitate, apărare și reziliență, ca piloni ai competitivității industriale europene pe termen lung.

Declarația solicită încheierea negocierilor privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM 2028-2034) în cursul Președinției irlandeze, menținând majorările bugetare propuse pentru competitivitate și evitând creșterea poverii fiscale asupra companiilor.

