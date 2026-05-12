Concordia: România poate deveni un jucător important în economia digitală europeană în funcție de viteza de adaptare și de capacitatea de a transforma ideile în rezultate concrete

ROMÂNIA DIGITALĂ
Autor: Alexandra Loy
Confederația Patronală Concordia a transmis, în contextul participării la ANIS International Summit 2026, că transformarea digitală „nu mai este o opțiune, ci o necesitate pentru viitorul României”, în condițiile în care competitivitatea economică depinde tot mai mult de inovare, tehnologie și utilizarea inteligentă a inteligenței artificiale.

Potrivit organizației patronale, România are „tot ce îi trebuie pentru a deveni un jucător important în economia digitală europeană”, respectiv resurse, specialiști și potențial de dezvoltare.

„Diferența o vor face viteza cu care ne adaptăm și capacitatea de a transforma ideile în rezultate concrete”, a transmis Concordia într-o postare publicată pe Facebook.

Discuțiile din cadrul summitului organizat de ANIS Romania au vizat provocările și oportunitățile care ar putea defini competitivitatea României în următorul deceniu, inclusiv inteligența artificială, digitalizarea, inovarea și modernizarea administrației publice.

Reprezentanții Concordia au subliniat că avantajul competitiv al economiilor moderne este determinat tot mai mult de capacitatea de inovare și dezvoltare tehnologică, și nu doar de costurile reduse.

Totodată, organizația patronală a avertizat că digitalizarea trebuie să conducă la simplificarea relației dintre cetățeni și administrație, „nu să mute birocrația online”.

Concordia a pledat și pentru o colaborare mai strânsă între stat și mediul privat, precum și pentru investiții mai consistente în cercetare și dezvoltare.

În ceea ce privește inteligența artificială, reprezentanții organizației consideră că AI poate deveni „un motor real de creștere”, dacă este utilizată „responsabil și strategic”.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

