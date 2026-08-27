Concordia și FIDES organizează pe 5 octombrie „Romanian Affordable Housing Summit 2026”. Evenimentul reunește reprezentanți ai Comisiei Europene, BEI, BERD, ai autorităților centrale și locale și ai mediului privat

Confederația Patronală Concordia și Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES) organizează pe 5 octombrie, la Palatul Parlamentului, „Romanian Affordable Housing Summit 2026”.

„Ne aflăm într-un moment în care deciziile privind finanțarea, reglementarea, parteneriatele public-private și mecanismele de implementare pot influența politica de locuire pentru următorii ani. România are nevoie de un dialog structurat între autorități, instituții financiare, mediul privat și experți, astfel încât agenda europeană să poată fi transformată în soluții aplicabile la nivel național”, subliniază organizatorii.

Potrivit acestora, evenimentul este structurat în 5 sesiuni și se bucură de prezența a 150 de participanți. 20 de vorbitori, printre care reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Băncii Europene de Investiții (EIB), ai EBRD, ai autorităților centrale și locale și ai mediului privat, vor vorbi despre cum poate România trece de la cadrul european la politici publice, finanțare și mecanisme concrete de implementare.

Agenda urmărește patru direcții principale:

Viziunea europeană: Cadrul european privind locuirea accesibilă și adaptarea lui în Europa Centrală și de Est;

Lecții din regiune: Ce funcționează deja în alte piețe europene și ce se poate transfera în România;

Mobilizarea finanțării: Resurse publice, europene și private: garanții, parteneriate, mecanisme public-private;

Contextul României: Date de piață, capacitate administrativă, rolul autorităților locale și implementarea.

Prin acest eveniment, organizatorii își propun să identifice care sunt problemele concrete de accesibilitate la locuire în România, care sunt modelele europene de succes și cum pot fi ele adaptate la România și, în cele din urmă, care sunt măsurile concrete și strategia pentru locuințe accesibile.

România are cea mai mare rată de proprietari din Uniunea Europeană, dar și unul dintre cele mai ridicate niveluri de supraaglomerare.

Întreaga Europă întâmpină probleme în acest sector.

Uniunea Europeană acordă prioritate identificării unor soluții, dovadă în acest sens stând faptul că, pentru prima dată, are un comisar european pentru locuințe care, în luna decembrie, alături de colegi care gestionează portofolii ce au legătură cu domeniul, a prezentat primul Plan european pentru locuințe la prețuri accesibile, menit să abordeze una dintre cele mai urgente nevoi ale cetățenilor europeni: accesul la locuințe la prețuri accesibile, durabile și de bună calitate.

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Planul propune măsuri pentru un sector al construcțiilor și al renovărilor mai productiv și mai inovator, care să abordeze dezechilibrul dintre oferta și cererea de locuințe prin intermediul Strategiei europene pentru construcția de locuințe. Pachetul include, de asemenea, o comunicare și o recomandare a Consiliului privind Noul Bauhaus European (NEB).

Ca factor care favorizează tranziția către o economie curată, inovarea și bioeconomia, NEB sprijină proiecte durabile, accesibile și de înaltă calitate, în special în mediul construit. Academia NEB recalifică și perfecționează ecosistemul construcțiilor pentru o construcție durabilă și circulară și sprijină inovarea și cercetarea în acest sector.

Revizuirea normelor UE privind ajutoarele de stat va facilita sprijinul financiar acordat de statele membre pentru locuințe accesibile și sociale.

Comisia Europeană va colabora cu autoritățile naționale, regionale și locale pentru a simplifica normele și procedurile care restricționează oferta de locuințe, acordând o atenție specială planificării și autorizării. O nouă inițiativă legislativă privind închirierile pe termen scurt va sprijini zonele afectate de criza locuințelor.

De asemenea, Comisia Europeană a anunțat că dezvoltă o nouă platformă paneuropeană de investiții în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, băncile naționale și regionale de promovare și alte instituții financiare internaționale.

Abordând în mod cuprinzător cauzele profunde ale crizei, acest plan este deosebit de benefic pentru cei mai afectați: tinerii, studenții, lucrătorii esențiali, persoanele cu venituri mici și alte grupuri defavorizate, subliniază instituția europeană în comunicat.

Planul european pentru locuințe accesibile reprezintă primul pas în sprijinirea statelor membre în furnizarea de locuințe mai accesibile, durabile și de calitate în întreaga Europă. Comisia se va concentra acum pe punerea în aplicare a acestuia.

O nouă alianță europeană pentru locuințe între statele membre, orașe, regiuni, instituții ale UE, furnizori și asociații de locuințe, parteneri sociali, industrie și societatea civilă va impulsiona punerea în aplicare a planului.