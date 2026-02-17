ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Concordia susține agenda BIAC de simplificare economică, propusă statelor OCDE: Reducerea birocratizării, cheia pentru creștere și competitivitate
Confederația Patronală Concordia susține agenda de simplificare pe care Business at OECD (BIAC) o propune statelor membre OCDE pentru stimularea creșterii economice și a competitivității, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Documentul Cutting Complexity , prezentat la Consultarea Anuală cu liderii și ambasadorii OCDE, vine într-un moment critic în care economiile dezvoltate se confruntă cu încetinirea creșterii economice și cu o creștere nesustenabilă a complexității legislative.
Conform documentului, contextul economic global arată semne clare de fragilitate: creșterea economică este proiectată să scadă de la 3,3%, în 2024, la 2,9% în 2026, în timp ce deficitele fiscale în țările OCDE au ajuns la -4,6% din PIB, însoțite de niveluri istorice ale datoriei publice. Indicatorii de incertitudine, precum prețul aurului, au crescut cu aproximativ 40% în 2025, semnalând îngrijorări profunde ale investitorilor. În acest context precar, complexitatea excesivă a politicilor publice nu doar că eșuează în a restabili stabilitatea economică, dar devine ea însăși o povară majoră pentru competitivitate.
Sondajele recente OCDE în rândul organizațiilor de business confirmă această realitate îngrijorătoare: 90% dintre organizațiile de business din țările chestionate consideră nivelul actual de reglementare și birocratizare ca fiind excesiv, iar 77% raportează o agravare a acestei situații în ultimii trei ani. Povara nu este doar legislativă, ci și administrativă – de la obligații de raportare duplicate și volatile, până la cerințe neclare de conformitate și lacune de coordonare între autorități. Pentru IMM-uri, care reprezintă 99% din firme și generează între 50-60% din valoarea adăugată în țările OCDE, această complexitate este disproporționat de grea, consumând resurse ce ar putea fi dedicate inovației și creșterii.
“Procesul de aderare la OCDE este o oportunitate pentru România nu doar să se alinieze la cele mai înalte standarde de guvernanță economică și să devină o destinație mai atractivă pentru investitori, ci și să implementeze reforme substanțiale cu efecte vizibile pentru companii care operează deja în România. Nevoile companiilor sunt aceleași la nivel global: mai puțină birocrație, mai mult dinamism economic, mai puține distrosiuni comerciale.” a declarat Adelina Dabu, director afaceri publice, Condeferația Patronală Concordia.
Agenda de simplificare propusă de BIAC se construiește pe trei piloni esențiali.
Primul vizează reducerea birocratizării prin introducerea unei evaluări sistematice a reglementărilor – în prezent, mai puțin de o treime din țările OCDE verifică dacă regulile își ating obiectivele propuse. Companiile cheltuiesc peste 25% din bugetele dedicate sustenabilității doar pentru a completa raportări ESG divergente, în timp ce administrațiile fiscale sunt copleșite de peste 450 milioane de contacte telefonice și fizice și 2,3 miliarde de contacte online anual. Simplificarea presupune nu doar reducerea volumului de reguli, ci și asigurarea că acestea sunt inteligente, bazate pe dovezi, proporționale și coerent implementate.
Al doilea pilon se concentrează pe deblocarea inovației și creșterea participării pe piața muncii.
Creșterea producției potențiale per capita a scăzut cu un punct procentual de la sfârșitul anilor ’90, în timp ce peste 2.800 GW de capacitate solară și eoliană – mai mult de două treimi din totalul capacității instalate global – așteaptă conectarea la rețele electrice din cauza procedurilor greoaie de autorizare și a lipsei de investiții în infrastructură.
Deficitele de competențe și participarea insuficientă pe piața muncii amplifică aceste blocaje, frânând potențialul de creștere. Adoptarea tehnologiilor emergente, inclusiv inteligența artificială, rămâne inegală, necesitând cadre de reglementare coordonate, bazate pe risc, care să promoveze încrederea fără a sufoca inovația.
Cel de-al treilea pilon abordează distorsiunile de piață generate de intervenția guvernamentală crescândă. Numărul măsurilor comerciale restrictive în economiile G20 a atins un record – 823 de noi măsuri între octombrie 2024 și octombrie 2025 – cel mai ridicat nivel de la începerea monitorizării în 2009. Scenariile de re-localizare forțată ar putea reduce comerțul global cu 18% și PIB-ul global cu 5%, fără a genera câștiguri reale în reziliență. În schimb, îmbunătățirea cu 10% a procedurilor vamale automatizate și a cooperării transfrontaliere ar putea stimula exporturile cu până la 18%, demonstrând că simplificarea și deschiderea, nu protecționismul, sunt căile către competitivitate.
BIAC, organizația care reunește confederațiile patronale din țările OCDE și peste 10 milioane de companii la nivel global, recomandă ca prioritate lansarea unui Proiect Orizontal OCDE privind Simplificarea Regulamentară, care să mobilizeze toate comitetele relevante pentru o revizuire riguroasă a reglementărilor împovărătoare. În paralel, BIAC solicită simplificarea regulilor fiscale internaționale, inclusiv pentru Impozitul Minim Global (Pilonul II), operaționalizarea Principiilor OCDE privind Inteligența Artificială prin proiectul “Thriving with AI”, și dezvoltarea unui Plan de Acțiune pentru Minerale Critice.
Confederația Patronală Concordia susține integral aceste recomandări și le promovează în contextul local, considerând că politicile de simplificare trebuie să devină o condiție fundamentală pentru restabilirea încrederii în economiile de piață și asigurarea prosperității pe termen lung.
Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 4.200 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC). BIAC este vocea oficială a comunității internaționale de afaceri pe lângă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
Ca partener social reprezentativ, Concordia se concentrează pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Prim-viceguvernator BNR: Integrarea României în OCDE poate aduce un plus de creștere economică de până la 1% din PIB
Integrarea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), anticipată pentru acest an, oferă un cadru de referință solid pentru măsuri structurale care ar putea genera un plus de creștere potențială de aproximativ 0,8% – 1% din PIB, însă efectele depind de capacitatea instituțională de a aplica efectiv standardele organizației și de menținerea unui mediu macroeconomic predictibil, capabil să transforme încrederea investitorilor în capital productiv pe termen lung, arată prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea, într-un editorial publicat în Q Magazine.
Potrivit acestuia, aderarea la OCDE nu trebuie interpretată doar ca un succes diplomatic, ci ca o ancoră instituțională care poate contribui la reducerea primei de risc și la creșterea credibilității economiei românești pe piețele internaționale.
Statutul de membru transmite un semnal de stabilitate și predictibilitate către investitori, facilitând accesul la finanțare și susținând trecerea către investiții cu valoare adăugată mai ridicată, orientate spre tehnologie și productivitate. În același timp, alinierea la standardele OCDE în materie de guvernanță corporativă, integritate și transparență poate contribui la o mai bună alocare a resurselor și la integrarea economiei românești în lanțuri valorice globale.
Leonardo Badea avertizează însă că beneficiile aderării nu sunt automate și depind de calitatea politicilor publice, existând riscul unor „reforme de fațadă” dacă schimbările legislative nu sunt urmate de transformări reale în funcționarea administrației și a companiilor de stat.
În opinia sa, aderarea la OCDE marchează începutul unui proces de convergență instituțională și economică pe termen lung, care poate consolida poziția României în discuțiile economice internaționale și poate sprijini apropierea de economiile avansate, dacă standardele asumate sunt aplicate consecvent.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
OCDE și România au organizat, la Nairobi, o conferință dedicată mobilizării sectorului privat pentru comerț și investiții în sectorul agroalimentar din Africa
Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, și secretarul de stat din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florian-Emil Dumitru, reprezintă România la Conferința OCDE „Mobilizarea sectorului privat pentru comerț și investiții durabile în sectorul agroalimentar din Africa”. Evenimentul, organizat de OCDE şi România, are loc la Nairobi, în perioada 9-10 februarie, cu sprijinul direct al Guvernului kenyan.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, conferința reunește miniștri și înalți oficiali africani din domeniul agriculturii și sectorului alimentar, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și regionale, precum şi ai sectorului privat. Din delegația României fac parte, de asemenea, senatorul şi președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, alături de experți și reprezentanți ai mediului public și de afaceri implicați în dezvoltarea de soluții inovatoare pentru sectorul agroalimentar.
Evenimentul abordează provocările și oportunitățile privind consolidarea participării sectorului privat în sprijinul dezvoltării agricole și al sistemelor agroalimentare durabile din Africa. Totodată sunt analizate modalitățile de întărire a capacităților de producere și certificare a semințelor de calitate, în baza Schemelor OCDE pentru semințe și a inițiativei comune G7–OCDE, „Strengthening seed certification in Africa”. Obiectivul acestora este îmbunătățirea calității semințelor, creșterea randamentelor și a veniturilor fermierilor, precum și sporirea productivității agricole la nivelul întregului continent.
Conferința reprezintă un moment de referință pentru consolidarea Parteneriatului OCDE–Africa și evidențiază angajamentul ferm al României față de cooperarea cu continentul african, în conformitate cu Strategia Națională privind relațiile României cu Africa, „România – Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare și educație”. De asemenea, evenimentul reflectă sprijinul constant al României pentru valorile și instrumentele OCDE, inclusiv în contextul procesului de aderare la organizație. Conferința se înscrie în cadrul mai larg al contribuției României la inițiativele OCDE dedicate Africii, inclusiv sprijinul pentru mobilizarea investițiilor pentru dezvoltare în Africa de Vest.
Secretarul de stat Clara Staicu a susținut o intervenție în cadrul sesiunii de concluzii a conferinței din data de 9 februarie, în care a subliniat că transformarea sectorului agroalimentar african reprezintă o prioritate regională şi o necesitate pentru securitatea alimentară globală și stabilitatea climatică. A evidențiat progresul discuțiilor de la simpla identificare a provocărilor către conturarea unor direcții concrete de acțiune. A susținut importanța facilitării accesului la finanțare prin instrumente care să conecteze investitorii instituționali cu micii producători agricoli africani. De asemenea, a accentuat rolul tehnologiei și al digitalizării incluzive, prin valorificarea soluțiilor bazate pe date obținute cu ajutorul sateliților și inteligenței artificiale, precum și necesitatea consolidării capitalului uman prin promovarea antreprenoriatului și a competențelor digitale, în sprijinul noii generații de antreprenori din sectorul agricol african.
Referindu-se la angajamentul constant și durabil al României în Africa, secretarul de stat a reafirmat importanța strategică acordată aprofundării relațiilor cu statele africane pe baza unei viziuni de parteneriat pe termen lung, întemeiată pe respect reciproc, interese comune și creștere durabilă. A evidențiat rolul central al Parteneriatului OCDE–Africa în promovarea dezvoltării economice reziliente, precum și contribuția organizației internaționale la consolidarea capacităților instituționale, îmbunătățirea climatului investițional și integrarea economiilor africane în lanțurile globale valorice. În egală măsură, a subliniat relevanța experienței României ca stat candidat la aderarea la OCDE, pe care țara noastră este pregătită să o împărtășească partenerilor africani interesați, în sprijinul reformelor și a dezvoltării durabile.
În marja conferinței OCDE, secretarul de stat Clara Staicu și secretarul de stat Florian-Emil Dumitru, au avut o întrevedere bilaterală cu secretarul general adjunct al OCDE, František Ružička. Reprezentantul OCDE a apreciat bunul parcurs al procesului de aderare a României la organizație, susținut de progrese tangibile și reforme structurale esențiale. Oficialii români au mulțumit pentru sprijinul acordat de Secretariatul OCDE și au reiterat angajamentul României de a promova valorile și standardele organizației la nivel global. Secretarul de stat Clara Staicu a exemplificat contribuția României la realizarea priorităților externe ale organizației, cu accent deosebit pe Africa, şi a exprimat satisfacția față de modul în care aceasta a fost valorificată în vederea dezvoltării Parteneriatului OCDE–Africa. Cele două părți au convenit asupra continuării cooperării strânse, inclusiv prin aprofundarea acesteia la nivel tehnic și schimb de expertiză, în cadrul unor viitoare evenimente relevante pentru agenda OCDE și interesele României.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Aderarea la OCDE: Exim Banca Românească consolidează credibilitatea României ca partener comercial predictibil, aliniat la standardele internaționale
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) presupune alinierea politicilor publice și a practicilor instituționale la standardele internaționale promovate de organizație, inclusiv în domeniul comerțului internațional și al finanțării exporturilor. În acest context, Exim Banca Românească joacă un rol esențial în procesul de integrare a României în arhitectura normativă OCDE, în calitate de agenție națională de credit la export (Export Credit Agency – ECA).
OCDE reprezintă principalul forum multilateral în care sunt stabilite și monitorizate regulile privind creditele la export susținute oficial, având ca obiectiv asigurarea unor condiții de concurență echitabile între exportatori și promovarea unor standarde ridicate de guvernanță, transparență și sustenabilitate. În cadrul acestei structuri, Grupul de lucru pentru credite și garanții de credit la export (ECG), organism subsidiar al Comitetului pentru Comerț, reunește state membre și parteneri invitați pentru coordonarea politicilor și schimbul de bune practici în domeniu.
Exim Banca Românească este singura instituție financiară din România care îndeplinește rolul de agenție de credit la export și participă, în această calitate, ca invitat la reuniunile ECG. Activitatea sa a devenit relevantă în procesul de aderare la OCDE prin responsabilitatea asumării și implementării instrumentelor juridice specifice domeniului creditelor la export, incluse în Foaia de Parcurs de Aderare convenită cu autoritățile române în 2022.
În acest cadru, instituția a avut un rol direct în procesul de aliniere la patru instrumente OCDE esențiale: Acordul privind creditele la export susținute oficial, Recomandările privind evaluarea impactului de mediu și social al proiectelor finanțate, Recomandarea privind prevenirea și combaterea faptelor de corupție în tranzacțiile comerciale internaționale și Recomandarea privind finanțarea sustenabilă. Adaptarea cadrului operațional și a politicilor interne ale Exim Banca Românească a urmărit integrarea acestor standarde în practicile naționale, inclusiv prin introducerea evaluărilor de impact de mediu și social pentru creditele cu maturitate extinsă și prin consolidarea mecanismelor de prevenire a riscurilor de corupție.
Un moment important în acest proces a fost finalizarea, în iulie 2025, a evaluării OCDE privind activitatea Exim Banca Românească, care a analizat gradul de convergență al politicilor și practicilor instituției cu standardele organizației. Evaluarea a vizat capacitatea României, prin intermediul agenției sale de credit la export, de a aplica instrumentele juridice OCDE și de a asigura compatibilitatea cu normele internaționale privind sprijinul public pentru exporturi.
Demersurile Exim Banca Românească se înscriu în procesul mai amplu de închidere a capitolului Comerț din negocierile de aderare, etapă care presupune obținerea avizului grupurilor de lucru relevante din cadrul Comitetului pentru Comerț al OCDE. În acest sens, rolul instituției depășește dimensiunea strict financiară, contribuind la consolidarea credibilității României ca partener comercial predictibil și aliniat la regulile internaționale privind concurența loială și finanțarea responsabilă a exporturilor.
Experiența acumulată la nivel european și participarea la dezbaterile tehnice din cadrul OCDE au permis, totodată, integrarea rapidă a practicilor internaționale în sprijinirea exportatorilor români. Prin instrumentele sale financiare și de garantare, Exim Banca Românească facilitează accesul companiilor la proiecte internaționale complexe și contribuie la creșterea competitivității acestora pe piețele externe, în conformitate cu cerințele de sustenabilitate și transparență promovate de organizație.
În ansamblu, contribuția Exim Banca Românească ilustrează dimensiunea tehnică a procesului de aderare la OCDE, în care armonizarea politicilor sectoriale și adoptarea standardelor internaționale reprezintă pași esențiali pentru integrarea deplină a României în mecanismele economice și comerciale ale organizației.
Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 20 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale.
Ultimele trei avize au fost obținute la începutul lui 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.
