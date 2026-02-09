COMUNICATE DE PRESĂ
Concordia susține apelul BusinessEurope adresat instituțiilor UE de a transforma ambițiile privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune
Confederația Patronală Concordia susține apelul urgent adresat din partea BusinessEurope instituțiilor europene pentru transformarea ambițiilor privind competitivitatea într-un plan concret de acțiune, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Într-un context economic global din ce în ce mai competitiv, mediul de afaceri european solicită măsuri decisive pentru reducerea sarcinii administrative, stimularea investițiilor private și valorificarea deplină a potențialului pieței unice.
„Companiile locale au nevoie de condiții stabile, de reguli clare și de un cadru european predictibil pentru a investi, a inova și a crea locuri de muncă de calitate. Pentru mediul de afaceri din România, îmbunătățirea competitivității la nivelul UE nu este doar un deziderat, este o condiție esențială pentru creștere și prosperitate pe termen lung. Sub o misiune comună, măsurile trebuie să vină în congruență de la nivel european și de la nivel național.”, a declarat Adelina Dabu, Head of Public Affairs, Confederația Patronală Concordia.
De la ambiție la rezultate concrete
BusinessEurope a lansat un apel clar și urgent către instituțiile UE: este momentul să transformăm ambițiile privind competitivitatea și reducerea birocrației în realizări concret.
„UE se află într-un punct de inflexiune, iar astfel de momente necesită mai mult decât intenții corecte. Pentru a răspunde acestui moment, UE trebuie să transforme ambiția sa pozitivă privind competitivitatea în acțiuni decisive care să facă o diferență reală pentru companii.
Comunitatea de afaceri este pregătită să sprijine aceste eforturi, motiv pentru care BusinessEurope lansează acest apel ferm la acțiune și propuneri concrete despre cum putem stimula competitivitatea europeană. UE trebuie să valorifice pe deplin potențialul pieței sale unice, să reducă prețurile la energie și să creeze condițiile potrivite pentru a atrage investiții private, pentru a dezvolta idei noi și a le comercializa în Europa. Acest lucru trebuie să coincidă cu o agendă de comerț și diversificare ambițioasă, cu privire la transferul emisiilor de carbon în afara UE și cu o reducere tangibilă a sarcinii administrative pentru companii.
Companiile au nevoie de claritate, viteză și rezultate care să aibă un impact real. Dacă vrem ca Europa să rămână puternică, trebuie să acționăm decisiv și să facem din 2026 anul în care livrăm rezultate.
Puterea economică a Europei este fundația prosperității sale și a poziției sale în lume. UE are toate ingredientele de care are nevoie pentru a asigura un viitor mai prosper, dar trebuie să acționeze înainte să fie prea târziu”, a declarat Fredrik Persson, președintele BusinessEurope.
Documentul BusinessEurope integral, From Ambition to Delivery, îl puteți consulta accesând RO-2026-From-Ambition-to-Delivery-BusinessEurope.pdf.
Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 4.200 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).
Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.
BusinessEurope este cea mai mare organizație umbrelă a mediului de afaceri din Europa, reprezentând 42 de federații naționale de afaceri din 36 de țări din UE, Spațiul Economic European și vecinătate. Colaborează cu instituțiile europene pentru a se asigura că vocea mediului de afaceri este auzită în elaborarea politicilor UE și, ca partener social, participă activ la dialogul social european și poate negocia și încheia acorduri.
Academia de Studii Economice din București și PENNY lansează un studiu pentru consolidarea producției naționale în sectoare agroalimentare strategice în vederea reducerii deficitului comercial
Academia de Studii Economice din București și PENNY România au lansat studiul „Consolidarea producției naționale în sectoare agroalimentare strategice pentru reducerea deficitului comercial al României”.
În cadrul evenimentului, au luat cuvântul prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, Daniel Gross, CEO Penny România, prof. univ. dr. Tănase Stamule, decan al FABIZ – ASE și conf. univ. dr. Vlad Roșca, FABIZ – ASE, directorul Studiului.
Documentul analizează în profunzime vulnerabilitățile structurale ale comerțului cu produse alimentare și oportunitățile de dezvoltare a producției locale.
Conform datelor analizate, deficitul comercial total al României a ajuns la 29,77 miliarde de euro în primele unsprezece luni din 2025, dintre care aproximativ 3,65 miliarde de euro provin din industria alimentară și animale vii, este precizat în comunicatul de presă.
Acest dezechilibru este alimentat de o problemă structurală: România exportă materii prime ieftine și importă produse procesate, cu valoare adăugată ridicată, este semnalat în studiu, care reliefează că cele mai mari dezechilibre sunt concentrate în patru sectoare strategice: carne, lactate, dulciuri și snacks-uri, respectiv conserve de legume și fructe.
În acest context, programul TripluRO, inițiat de PENNY România în 2020, capătă o importanță strategică la nivel național. Modelul presupune ca ingredientul principal, procesarea și ambalarea produselor să fie realizate în România, astfel încât valoarea adăugată să rămână în economia locală.
„Studiul de față este un exemplu de cooperare în cercetarea aplicată între mediul academic și cel de afaceri. Studiul și-a propus să identifice problemele care contribuie la deficitul comercial al României pentru anumite categorii de produse, dar și să înainteze soluții aplicabile pentru reducerea acestuia. Rezultatele proiectului pot reprezenta un punct de pornire pentru decidenți, fie ei publici sau privați, în vederea sprijinirii producției, procesării și comercializării locale”, a declarat Conf. Dr. Vlad Roșca, Director de proiect.
Analiza din cadrul studiului este realizată pe baza datelor INSSE pentru perioada 2013–2024, completate de concluziile celor patru mese rotunde organizate la Ministerul Finanțelor, la care au participat ANSVSA, MADR, APIA, AFIR, Consiliul Concurenței, reprezentanți ai mediului bancar, procesatori și producători locali.
Discuțiile au evidențiat nevoia de asociere între fermieri, investiții în procesare, acces la finanțare, predictibilitate legislativă și reprofesionalizarea forței de muncă.
„Programul TripluRO este un proiect în care credem cu adevărat și pe care îl construim împreună cu partenerii noștri din producție și procesare, cu mediul universitar și cu instituțiile publice. Rezultatele de până acum arată clar că există o cerere tot mai mare pentru produse românești și un potențial important încă nevalorificat în industria alimentară. Atunci când lanțurile valorice sunt integrate corect, valoarea rămâne în țară, cu efecte directe în comunități, în investiții și în competitivitatea economiei românești”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY România. În raport sunt prezentate și direcții strategice necesare pentru reducerea deficitului comercial și stimularea producției naționale.
PENNY România și Academia de Studii Economice vor continua colaborarea în cadrul proiectului TripluRO pentru a facilita dialogul constant dintre mediul privat și autoritățile relevante, cu obiectivul de a sprijini producția românească și de a dezvolta lanțuri valorice competitive la nivel național.
Academia de Studii Economice din București (ASE) este o universitate de cercetare avansată și educație, care își consolidează permanent prestigiul academic prin prezența constantă în principalele clasamente internaționale. ASE ocupă locul I la nivel național și poziția 301-400 la nivel global în prestigiosul Top Shanghai, domeniul Economie, și locul I la nivel național în reputatul Times Higher Education World University Rankings 2025.
PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de cinci centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău, Filiași și Mihăilești. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 462 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 7.500 de angajați. PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top în România și în Europa în 2026 (Top Employer). Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.
Rețele Electrice România întărește capacitatea operațională a Ambulanței București-Ilfov printr-o donație de echipamente radio
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov (SABIF), oferind 40 de echipamente de comunicații (stații radio portabile) pentru dotarea unui număr de 40 de ambulanțe.
Aceste echipamente moderne vor contribui la îmbunătățirea eficienței operaționale și a siguranței intervențiilor medicale de urgență, facilitând o coordonare mai rapidă și mai precisă între echipajele din teren și dispecerat. Stațiile radio portabile sunt dispozitive esențiale, fără de care comunicarea între echipajul medical și dispecerat este imposibilă. Ele au rolul de a facilita comunicarea cu medicul coordonator și dispecerat, despre starea pacientului, gravitatea situației din teren, inclusiv chemarea altor echipamente în sprijin.
”Prin această inițiativă, ne reafirmăm angajamentul față de comunitățile în care operăm și sprijinim eforturile echipajelor medicale care intervin zilnic pentru salvarea de vieți. Atât Rețele Electrice România, cât și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov au în comun misiunea intervențiilor rapide în situații critice, cu echipe pregătite să acționeze prompt și eficient. Comunicarea eficientă este esențială în situațiile de urgență, iar noile echipamente vin să răspundă acestei nevoi critice. Acesta este doar un prim pas, dintr-o colaborare care ne dorim să fie de lungă durată” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.
„Donația făcută de Rețele Electrice România, constând în 40 de stații radio portabile TETRA Motorola, reprezintă un suport important pentru modernizarea resurselor utilizate în activitatea de intervenție a SABIF. Aceste echipamente vor contribui direct la reducerea timpilor de răspuns și în consecință la creșterea calității serviciilor acordate pacienților aflați în situații critice. Sprijinul primit din partea Societății Rețele Electrice România este un exemplu de responsabilitate socială și de implicare în comunitate, pentru care le suntem profund recunoscători”, a declarat Managerul General al Serviciului de Ambulanță București Ilfov, Doctor în Științe Medicale, Dr. Alis Grasu.
Compania continuă să investească în proiecte cu impact social major, orientate către siguranță, sănătate și sprijin pentru instituțiile care deservesc populația.
Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 134.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 289 de stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare.
Dan Șucu, reales președinte al Confederației Patronale Concordia, cu obiectivul de a modela dialogul social: Vom rămâne un reper pentru mediul de afaceri românesc
Confederația Patronală Concordia, vocea reprezentativă a mediului de afaceri din România, anunță noua componență a Consiliului Director, pentru următorii doi ani, informează organizația într-un comunicat.
În urma votului exprimat în cadrul Adunării Generale, Dan Șucu a fost reales în funcția de președinte al Confederației Patronale Concordia. Sub conducerea sa, Concordia va continua să reprezinte interesele mediului de afaceri românesc și să promoveze un dialog constructiv cu autoritățile și partenerii sociali, atât la nivel local, cât și european.
„Împreună cu noua echipă de conducere vom transforma Concordia în organizația care nu doar participă la dialogul social, ci îl modelează. Vom continua să construim o organizație stabilă, influentă și vizionară, care să rămână un reper pentru mediul de afaceri românesc și un partener de încredere pentru orice interlocutor”, a declarat Dan Șucu, președinte, Confederația Patronală Concordia.
Alături de Președintele reales, interesele organizației vor fi reprezentate de vicepreședinții organizației:
- Radu Căprău, Federația Patronală a Energiei (FPE)
- Ondrej Šafář, Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE)
- Mihai Matei, Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS)
- Mihaela Lupu, Federația Patronală a Serviciilor Financiare din România (FinBan)
- Iulian Stanciu, Federația Română a Economiei Digitale (FRED)
- Dragoș Petrescu, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA)
- Simona Constantinescu, Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR)
Consiliul Director reprezintă organul de conducere executivă al Confederației Patronale Concordia, cu rol în coordonarea strategică a organizației.
Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 3900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Confederația Patronală Concordia este singura organizație din România membră BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).
Ca partener social reprezentativ, ne concentrăm pe teme de o importanță majoră pentru dezvoltarea și prosperitatea României, printre care se numără piața muncii și dialogul social, educația, digitalizarea, protecția consumatorilor, viitorul transportului, fondurile europene, economia circulară.
