Condițiile președintelui Cehiei pentru numirea viitorului premier: o poziție fermă pro-NATO și pro-UE și protejarea instituțiilor democratice

Președintele ceh Petr Pavel a declarat duminică că o poziție fermă pro-NATO și pro-UE, alături de protejarea instituțiilor democratice, vor fi factori cheie în numirea viitorului prim-ministru și a viitorului cabinet al țării, informează Politico Europe.

Pavel a afirmat că este încă „prematur” să se discute despre cine ar putea primi mandatul de a forma viitorul guvern, după ce populistul de dreapta Andrej Babiš și mișcarea sa ANO au obținut o victorie decisivă în alegerile parlamentare din Cehia.

„Există anumite priorități pe care voi continua să le subliniez. Principala dintre ele este orientarea pro-occidentală a țării noastre, adică rămânerea în UE și NATO”, a declarat Pavel jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă la Castelul din Praga.

Pavel a declarat anterior în podcastul Bruselský diktát că nu va numi miniștri care susțin retragerea Cehiei din NATO sau din UE.

„Alte priorități ale mele includ păstrarea tuturor instituțiilor unui stat democratic, fie că este vorba de rolul mass-mediei publice, al universităților publice, al serviciilor de securitate și al independenței acestora, sau de independența sistemului judiciar și a parchetului. Acestea sunt cu siguranță parametrii pe care îi voi monitoriza în toate discuțiile mele care vor duce la formarea unui nou guvern”, a spus Pavel.

Pavel a avut întâlniri duminică cu mai mulți lideri de partid care au obținut locuri în camera inferioară a parlamentului ceh în alegerile din acest weekend, care au fost dominate de Babiš și partidul său de dreapta ANO. Pavel se va întâlni luni cu restul liderilor de partid.

„Este încă prea devreme pentru a discuta despre mandatul de formare a unui guvern”, a declarat Pavel. „Va avea sens să discutăm acest lucru doar după ce va exista o schiță mai clară a unui guvern care ar putea obține în mod realist sprijinul Camerei Deputaților. Și încă nu am ajuns acolo.” El a adăugat că presupune că sesiunea inaugurală a noului cabinet va avea loc în noiembrie.

În Cehia, președintele deține un rol constituțional cheie, întâlnindu-se cu liderii partidelor după alegeri pentru a explora posibile coaliții.

Câștigătorul alegerilor are de obicei prima șansă, dar președintele decide în cele din urmă cine va fi însărcinat cu formarea unui guvern, alegând liderul care are cele mai mari șanse să obțină majoritatea în camera inferioară a parlamentului, care are 200 de locuri.

Odată ce se formează un guvern cu o majoritate de cel puțin 101 de locuri, președintele numește prim-ministrul și miniștrii, dar guvernul trebuie să câștige în continuare un vot de încredere.