Conducerea ICI București, discuții cu reprezentanții AI Turing Technologies despre proiectele dedicate protecției infrastructurilor critice

Conducerea ICI București a primit, miercuri, la sediul institutului, o delegație a AI Turing Technologies. Adrian-Victor Vevera, directorul general al institutului, a vorbit cu reprezentanții companiei despre securitatea cibernetică și despre folosirea acelorași tehnologii în aplicații civile și de apărare.

Prezentarea ICI București s-a concentrat pe proiectele din zona protecției infrastructurilor critice. Cercetătorii institutului lucrează cu platforme de tip cyber range, care reproduc scenarii de atac informatic într-un mediu controlat, fără a pune în pericol sistemele reale. Aceste platforme permit testarea reacției la incidente și pregătirea specialiștilor care răspund în cazul unui atac. Discuțiile au continuat cu securitatea sistemelor industriale, detectarea amenințărilor și procesarea datelor.

Tema dual-use se regăsește în proiecte de cercetare aplicată ale institutului și în colaborările dezvoltate cu mediul academic, industria și instituțiile responsabile de infrastructuri critice.