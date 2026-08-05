Conducerea ICI București, discuții cu reprezentanții AI Turing Technologies despre proiectele dedicate protecției infrastructurilor critice

ROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit inLess than 1 min.
© ICI București

Conducerea ICI București a primit, miercuri, la sediul institutului, o delegație a AI Turing Technologies. Adrian-Victor Vevera, directorul general al institutului, a vorbit cu reprezentanții companiei despre securitatea cibernetică și despre folosirea acelorași tehnologii în aplicații civile și de apărare.

Prezentarea ICI București s-a concentrat pe proiectele din zona protecției infrastructurilor critice. Cercetătorii institutului lucrează cu platforme de tip cyber range, care reproduc scenarii de atac informatic într-un mediu controlat, fără a pune în pericol sistemele reale. Aceste platforme permit testarea reacției la incidente și pregătirea specialiștilor care răspund în cazul unui atac. Discuțiile au continuat cu securitatea sistemelor industriale, detectarea amenințărilor și procesarea datelor.

Tema dual-use se regăsește în proiecte de cercetare aplicată ale institutului și în colaborările dezvoltate cu mediul academic, industria și instituțiile responsabile de infrastructuri critice.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Italia va utiliza flexibilitatea bugetară oferită de UE pentru a-și majora cheltuielile cu energia și apărarea, anunță ministrul italian de finanțe
Italia va utiliza flexibilitatea bugetară oferită de UE pentru a-și majora cheltuielile cu energia și apărarea, anunță ministrul italian de finanțe
Articolul următor
Vicecancelarul Germaniei solicită verificarea condițiilor pentru inițierea procedurii de interzicere a formațiunii de extremă dreapta AfD
Vicecancelarul Germaniei solicită verificarea condițiilor pentru inițierea procedurii de interzicere a formațiunii de extremă dreapta AfD
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare