Conducerea MApN, videoconferință cu structurile militare ale Armatei dislocate în misiuni internaționale România este mai puternică și mai relevantă prin prezența și acțiunile dumneavoastră

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut o videoconferință cu echipele de comandă ale structurilor militare ale Armatei României dislocate în misiuni internaționale, în contextul apropierii sărbătorilor pascale.

În mesajul transmis militarilor, ministrul apărării a subliniat importanța contribuției acestora la profilul internațional al României, afirmând că „România este mai puternică și mai relevantă în plan internațional prin prezența și prin acțiunile dumneavoastră în teren”, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Conform aceleiași surse, militarii români aflați în misiuni în Polonia, Bulgaria, Slovacia și Lituania, precum și cei implicați în operațiile EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, KFOR din Balcanii de Vest și misiunea EUTM din Republica Centrafricană își îndeplinesc atribuțiile cu profesionalism, contribuind la securitatea regională și internațională.

La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat necesitatea menținerii vigilenței și a responsabilității în orice moment, arătând că „pentru noi, militarii, misiunea nu ia pauză, nici măcar de sărbători”.

În prezent, România are aproximativ 1.000 de militari desfășurați în misiuni sub egida NATO, Uniunea Europeană și ONU, contribuind activ la menținerea stabilității internaționale.