Conducerea MApN, videoconferință cu structurile militare ale Armatei dislocate în misiuni internaționale România este mai puternică și mai relevantă prin prezența și acțiunile dumneavoastră

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au avut o videoconferință cu echipele de comandă ale structurilor militare ale Armatei României dislocate în misiuni internaționale, în contextul apropierii sărbătorilor pascale.

În mesajul transmis militarilor, ministrul apărării a subliniat importanța contribuției acestora la profilul internațional al României, afirmând că „România este mai puternică și mai relevantă în plan internațional prin prezența și prin acțiunile dumneavoastră în teren”, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Conform aceleiași surse, militarii români aflați în misiuni în Polonia, Bulgaria, Slovacia și Lituania, precum și cei implicați în operațiile EUFOR Althea din Bosnia și Herțegovina, KFOR din Balcanii de Vest și misiunea EUTM din Republica Centrafricană își îndeplinesc atribuțiile cu profesionalism, contribuind la securitatea regională și internațională.

La rândul său, generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat necesitatea menținerii vigilenței și a responsabilității în orice moment, arătând că „pentru noi, militarii, misiunea nu ia pauză, nici măcar de sărbători”.

În prezent, România are aproximativ 1.000 de militari desfășurați în misiuni sub egida NATO, Uniunea Europeană și ONU, contribuind activ la menținerea stabilității internaționale.

Concrete-Design-Solutions

PPC Energie launches the maintenance service for photovoltaic systems dedicated to companies, a complete solution for safety and energy efficiency
PPC Energie launches the maintenance service for photovoltaic systems dedicated to companies, a complete solution for safety and energy efficiency
Ministrul Cătălin Predoiu a inițiat procedurile pentru ca viitorul stadion Dinamo să poarte numele "marelui Mircea Lucescu"
Ministrul Cătălin Predoiu a inițiat procedurile pentru ca viitorul stadion Dinamo să poarte numele “marelui Mircea Lucescu”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

