Conducerea OMS salută propunerea Consiliului European privind negocierea unui tratat global pentru gestionarea pandemiilor

Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu preşedintele ales Joe Biden pentru a întări legăturile cu Statele Unite, a afirmt secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după o cină pe care a avut-o, la Bruxelles, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, și cu Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell.

“Aşteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu preşedintele ales Joe Biden pentru a consolida legăturile dintre Statele Unite şi Europa, deoarece ne confruntăm cu provocări globale pe care niciunul dintre noi nu le poate aborda singur”, a scris Stoltenberg, pe Twitter.

Dinner with @eucopresident & @JosepBorrellF. We look forward to working with President-elect @JoeBiden to further strengthen ties between the #UnitedStates & #Europe, as we face global challenges none of us can tackle alone. pic.twitter.com/NKRBSrPXgn

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2021