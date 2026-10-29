Conducta Nord Stream nu va fi repusă în funcțiune după încetarea războiului din Ucraina, dă asigurări Comisia Europeană: Cunoaștem prea bine costurile ascunse ale dependenței de Rusia

Conducta Nord Stream nu va mai transporta gaz rusesc în Europa după încheierea războiului din Ucraina, a declarat Comisia Europeană, opunându-se astfel unei încercări comune a Washingtonului și Moscovei de a relansa acest proiect controversat.

Conducta subacvatică, care leagă Germania de Rusia pe o distanță de peste 1.200 de kilometri, face obiectul sancțiunilor UE. Nord Stream 1 este inoperabilă după explozia din mijlocul anului 2022, în timp ce Nord Stream 2 nu a primit niciodată certificarea din partea guvernului german.

„Cunoaștem prea bine costurile ascunse ale dependenței de Rusia în ceea ce privește achiziția de combustibili fosili”, a declarat miercuri Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, ca răspuns la o întrebare adresată de Euronews.

„Acestea au fost folosite ca armă, iar noi am plătit prețul, așa că nu uităm acest lucru”, a adăugat ea.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în fața eurodeputaților reuniți la Strasbourg că UE nu va relaxa sancțiunile asupra combustibililor fosili ruși, chiar și după ce SUA au încheiat un acord cu Moscova privind motorina.

Citiți și: UE nu va relaxa sancțiunile asupra combustibililor fosili ruși, în pofida acordului privind motorina dintre Rusia și SUA: Moscova nu este un furnizor de încredere

La începutul acestei luni, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin privind relaxarea sancțiunilor asupra importurilor de motorină până în aprilie 2027, pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol.

Câteva zile mai târziu, Trump a apărat acordul, susținând că și UE a achiziționat combustibili fosili în valoare de miliarde de la Moscova, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Întrebată dacă această abordare se va aplica și scenariului postbelic, Comisia a făcut referire la legislația aprobată de statele membre pentru eliminarea treptată a tuturor importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027.

Contractele pe termen scurt pentru GNL au fost deja eliminate, în timp ce contractele pe termen lung pentru GNL vor înceta până în ianuarie 2027. Ultima etapă vizează contractele de gaze livrate prin conducte, precum cele încheiate anterior cu Nord Stream, care vor fi eliminate până în septembrie 2027.