Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil: Actualizarea Ghidului pentru cancerul ovarian și operaționalizarea registrelor de cancer, esențiale. ”Ultimii șapte ani au adus modificări semnificative ale tratamentului cancerului ovarian”

Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil, prezent la masa rotundă „Cancerul ovarian – impactul asupra pacientelor și asupra sistemului de sănătate”, a subliniat importanța actualizării Ghidului pentru cancerului ovarian pentru a reflecta standardele actuale (ESMO sau NCCN). Potrivit consilierului onorific al prim-ministrului, acest ghid nu a mai fost updatat din 2019.

„În primul rând, Ghidul Ministerului Sănătății și al Colegiului Medicilor din România pentru Cancerul Ovarian nu a mai fost updatat din 2019. Este mult, mult în urma Ghidului ESMO și NCCN. Ultimii șapte ani au adus modificări semnificative ale tratamentului cancerului ovarian. Ghidul nostru este mult prea concentrat pe aspectele chirurgicale ale tratamentului și cred că actualizarea sa de către Ministerul Sănătății este esențială”, a precizat Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil.

Potrivit acestuia, actualizarea ghidului trebuie realizată cu sprijinul unei echipe multidisciplinare: „Actualizarea acestui ghid prin implicarea mai multor comisii de specialitate la nivelul Ministerului Sănătății, nu doar cea de ginecologie sau cea de oncologie, ci un grup multidisciplinar, un grup de lucru multidisciplinar ar trebui să realizeze acest ghid.”

De asemenea, acesta a reiterat necesitatea unor registre naționale de cancer funcționale, dar și un registru destinat cancerului ovarian: „În paralel s-a discutat și sper să se concretizeze anul acesta, este nevoie de registrele de cancer. Fără date, fără astfel de registre nu putem calibra politicile de sănătate. (…) un registru dedicat cancerului ovarian ar fi foarte util.”

Garofil a punctat însă că introducerea terapiilor țintite nu trebuie să diminueze rolul chirurgiei, care rămâne un „pilon esențial” al tratamentutului: „Obiectivul de citoreducție completă R0 este în continuare cel mai important factor prognostic în tratamentul cancerului ovarian.”

Acesta a arătat că tratamentul modern presupune integrarea testării genetice pentru mutațiile BRCA și statutul HRD, rezultate care influențează direct indicația pentru terapii țintite, precum inhibitorii PARP: „Fără această etapă a testării genetice, tratamentul nu poate fi personalizat așa cum standardele moderne o cer. CNAS decontează deja testarea genetică din 2024 și asta este un lucru bun. Ne dorim molecule noi, ne dorim terapii țintite, tratamente biologice scumpe, însă tratamentul cancerului și în mod special al cancerului ovarian, rămâne, chirurgia.”

În intevenția sa, Conf. Univ. Dr. Dragoș Garofil a menționat că tratamentul chirurgical al cancerului ovarian ar trebui realizat în centre specializate, cu experiență și echipe multidisciplinare: „Ghidurile actuale au modificate într-atât de mult indicațiile chirurgicale, selecția pacienților care beneficiază de chirurgie, încât selecția aceasta nu se poate face decât în centre dedicate, cu mare experiență, cu echipe multidisciplinare, cu tumor board funcțional.”

