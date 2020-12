Confederația Europeană a Producătorilor de Haine și Textile atenționează: Un Brexit fără acord comercial ar duce la pierderea a 12.000 de locuri de muncă în România

Regatul Unit a semnat un acord comercial cu Singapore, în virtutea căruia companiile vor putea să tranzaționeze bunuri și servicii a căror valoare anuală se ridică la 17,6 miliarde de lire sterline cu aceeași ușurința asigurată prin acordul existent între Uniunea Europeană și Singapore, informează Guvernul britanic printr-un comunicat.

Ceremonia în care a această înțelegere a fost parafată prin semnătura secretarului britanic pentru Comerț internațional, Liz Truss, și cea a ministrului pentru Comerț, Chan Chun Sing, desfășurată în Singapore, duce Londra mai aproape de obiectivul său de a se alătura Parteneriatului Trans-Pacific, potrivit BBC.

