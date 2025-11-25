ROMÂNIA
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri: „O măsură fiscală profund nocivă”
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului României eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), „o măsură fiscală profund nocivă, care lovește investițiile și pune în pericol viitorul economic al țări”, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
„IMCA nu este o reformă fiscală. Este o frână brutală pusă exact pe motorul creșterii economice. Situațiile financiare ale companiilor din 2024 arată clar că 61% dintre companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro sunt afectate de IMCA în forma actuală. Aproximativ 20% dintre acestea înregistrau deja pierderi înainte de introducerea taxei, 10% au intrat pe pierdere exclusiv din cauza IMCA, iar 70% și-au văzut profitabilitatea erodată semnificativ”, susțin reprezentanții Concordia.
Potrivit comunicatului de presă, această măsură are un caracter puternic pro-ciclic și foarte multe companii înregistrează pierderi, fiind penalizate suplimentar printr-o taxă calculată pe vânzări, nu pe profit.
Confederația Patronală Concordia a explicat care sunt efectele IMCA asupra economiei românești, subliniind că aceasta:
- blochează investițiile noi și expansiunea companiilor existente;
- penalizează exact comportamentele economice pe care statul ar trebui să le încurajeze: investiții în producție, inovare, rețele și capacități noi;
- creează distorsiuni majore între sectoare și între companii;
- este profund injustă: taxează companiile în pierdere și pe cele care reinvestesc masiv în dezvoltare.
„Sectorul cel mai grav afectat este comerțul (45% din companiile impactate), urmat de producție (25%) și servicii profesionale (20%). IMCA lovește, așadar, în lanțurile de aprovizionare, în industrie și în sectoarele cu valoare adăugată - exact zonele de care depinde competitivitatea României”, au mai transmis reprezentanții Concordia.
În opinia acestora, scenariul vehiculat – IMCA de 0,5% – „nu este o soluție, este doar o cosmetizare”.
Concordia avertizează că reducerea IMCA la 0,5% din cifra de afaceri nu rezolvă problema de fond, ci doar o amână. Deși procentul companiilor afectate scade la 37%, impactul rămâne semnificativ:
- 30% dintre companiile afectate au deja pierderi, iar IMCA le acutizează;
- 8% intră pe pierdere direct din cauza IMCA 0,5%;
- investițiile companiilor sunt penalizate, iar profitabilitatea este amânată.
„Chiar și pentru companiile care evită pragul critic, ratele efective de impozitare rămân prohibitive”, atrage atenția Concordia.
În plus, Concorida a subliniat că scenariul extinderii IMCA de 0,5% la toată economia, prin eliminarea plafonului de 50 milioane de euro cifră de afaceri, ar afecta 35% din totalul firmelor din România, dintre care peste 70% sunt deja pe pierdere.
În acest context, Concordia avertizează că s-ar ajunge practic la generalizarea unei taxe pe pierdere, statul ajungând să impoziteze tocmai companiile aflate în cea mai fragilă situație financiară.
„Poziția Concordia pe acestă măsură este clară și fermă – solicităm eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, pentru toate companiile, indiferent de dimensiune, și renunțarea la orice scenarii de menținere a IMCA, fie și la cote reduse. Singurul scenariu responsabil este revenirea la un sistem fiscal previzibil, care taxează profitul real, nu activitatea economică în sine. România nu își mai permite să trimită investitorilor un semnal de impredictibilitate fiscală și ostilitate față de capital. Iar fiecare zi în care IMCA rămâne în vigoare înseamnă investiții amânate sau anulate, locuri de muncă pierdute și creștere economică ratată”, au concluzionat reprezentanții Concordia.
Nicușor Dan cere o “democrație în comunicarea” statului. Digitalizarea este despre a da timp oamenilor, economiei, românilor din diaspora și statului într-o competiție tot mai dură
Președintele Nicușor Dan a deschis marți, la Palatul Cotroceni, summitul dedicat guvernanței digitale cu un mesaj centrat pe transformarea digitală, securitatea hibridă, apărarea democrației și rolul comunicării publice într-o eră marcată de tehnologie accelerată.
În cadrul evenimentului organizat de Edge Institute, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan a subliniat că digitalizarea, inteligența artificială și noile forme de comunicare nu mai reprezintă simple instrumente administrative, ci factori strategici care pot întări statul și pot proteja societatea în fața presiunilor interne și externe.
Șeful statului a reafirmat că „digitalizarea nu este un scop în sine”, ci o soluție pentru eficientizarea interacțiunii dintre oameni, economie și administrație. „Este despre a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora, și a da un instrument statului într-o competiție care devine tot mai dură”, a adăugat el.
Referindu-se la raportul Edge Institute, președintele a observat că „avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Pe scurt, ăsta este rezultatul”.
Fragmentarea actuală, a spus el, împiedică progresul: „din această fragmentare, evident că nu putem să ajungem prea departe, și discuția de azi este un prim pas pentru a vedea cum putem să punem împreună și cum putem să structurăm aceste eforturi comune.”
Președintele a enumerat apoi beneficiile directe ale transformării digitale, referindu-se „o administrație, cum am spus, care dă timp oamenilor și economiei, o administrație care dă timp oamenilor din diaspora, care nu mai trebuie să se ducă să caute consulatul cel mai apropiat”.
În privința efectelor asupra corupției, acesta a afirmat că „corupția vine în mare parte din posibilitatea funcționarului de a lua o plajă largă de decizii. În momentul în care, prin digitalizare, ajungem să structurăm procesul, această acțiune a funcționarilor devine mai restrânsă și fenomenul de corupție se restrânge și el. Evaziunea fiscală, același lucru”.
Vorbind despre inteligența artificială, președintele a avertizat că „pe măsură ce viteza crește… timpul pe care tu îl pierzi în a nu te moderniza produce un decalaj mai mare decât îl producea acum 20 de ani sau acum 100 de ani. Inteligența artificială o să devină esențială în anii care urmează”.
România are însă atuuri, a spus , care pot fi valorificate „dacă vom reuși să colaborăm, o să reușim să le fructificăm.”
În segmentele dedicate securității, șeful statului a subliniat că „securitatea s-a schimbat la nivel global, și partea hibridă a devenit esențială. Războaiele se desfășoară și în spațiul cibernetic, și atunci un stat care trebuie să-și apere suveranitatea trebuie să o facă în spațiul cibernetic.”
El a atras atenția și asupra creșterii fenomenului dezinformării.
„Avem o campanie chiar zilele astea, și o vedem și acum și, din nou, nu mai este o problemă electorală de cine câștigă dintre niște competitori, e o chestiune care ține chiar de democrație însăși, de încrederea în mecanisme democratice”, a declarat Nicușor Dan.
În acest context, „statul trebuie să-și dezvolte acele instrumente care să garanteze o democrație în comunicarea sa, în comunicarea online a oamenilor și a actorilor.”
În privința capacității administrative, președintele a afirmat că „avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere. Din nou, ce lipsește este colaborarea dintre toate aceste structuri”.
El a încurajat mediul privat să accelereze procesul „până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte – estimez doi ani din momentul acesta – vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp”.
În opinia sa, „voință există la toate nivelurile, încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar, ca să câștigăm timp, putem să compensăm”.
Oana Țoiu și Péter Szijjártó, consultări la București cu accent pe relația pragmatică România-Ungaria și avansarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei
Întărirea cooperării bilaterale, dialogul deschis pe subiectele sensibile și coordonarea pozițiilor în dosarele europene majore au fost principalele teme ale întrevederii dintre ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, și omologul său ungar, Péter Szijjártó, care a avut loc marți, la București. Discuțiile au vizat consolidarea proiectelor comune cu impact economic direct, evoluțiile de securitate din regiune și colaborarea în perspectiva negocierilor pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, pe fondul unui dialog româno-ungar aflat într-o etapă de dinamism și pragmatism accentuat.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, în cadrul discuțiilor, ministrul Oana Țoiu a subliniat dorința părții române de a menține o abordare deschisă, pragmatică și constructivă în cadrul dialogului cu Ungaria, în baza Parteneriatului Strategic, cu scopul edificării pe mai departe a unei relații bilaterale pragmatice, concentrate pe proiecte concrete, cu efecte vizibile la nivelul tuturor cetățenilor români și ungari. Acest lucru include și un dialog franc în ceea ce privește toate subiectele, inclusiv pe cele în care cele două părți nu au poziții similare.
Cele două părți au apreciat dinamismul dialogului româno-ungar la toate nivelurile. Discuțiile celor doi miniștri au acoperit teme legate de stadiul și perspectivele cooperării bilaterale, precum și subiecte de pe agenda europeană și internațională. Partea română a arătat aprecierea pentru sprijinul legat de dosarul Schengen. Apartenența României aduce astăzi beneficii concrete ambelor țări, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățeni. Dincolo de fluidizarea călătoriilor și transportului, sunt generate creșteri de eficiență cu impact pe cifra de afaceri. Volumul schimburilor bilaterale a crescut cu 13% după aderarea României la spațiul Schengen. Se înregistrează o tendință pozitivă și în volumul investițiilor bilaterale, ministrul român de externe exprimând speranța unui dialog deschis și eficient cu guvernul ungar în ceea ce privește investițiile românești în Ungaria.
Ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a exprimat încrederea în ceea ce privește acțiunea comună în direcția valorificării pe deplin a potențialului bilateral, bazată pe conlucrare și cooperare. Cei doi oficiali au discutat despre intensificarea schimburilor comerciale bilaterale și perspectivele de consolidare a cooperării în domenii sectoriale, precum infrastructura, transporturile, energia ș.a. A fost subliniat rolul important al persoanelor aparținând minorităților naționale în aprofundarea legăturilor dintre România și Ungaria.
Cei doi miniștri au agreat ca următoarea comisie economică mixtă va avea loc în prima parte a anului 2026, ultima sesiune fiind în anul 2021. Acest aspect este esențial, având în vedere cele peste 1000 de companii cu capital românesc în Ungaria și perspectivele de creștere.
România conduce Grupul „Prietenii Coeziunii”; în acest sens, cei doi miniștri au discutat importanța negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual al UE (MFF).
Cei doi miniștri au discutat și despre situația regională de securitate și perspectiva negocierilor de pace care să ducă la încheierea agresiunii ruse împotriva Ucrainei. De asemenea, ministrul Oana Țoiu a evidențiat importanța unei acțiuni la nivel european bazate pe unitate și solidaritate.
Oficialul român a reafirmat angajamentul României față de susținerea avansării parcursului european atât al Republicii Moldova și al Ucrainei, cât și al partenerilor din Balcanii de Vest, în baza principiului meritelor proprii.
Bolojan: Fiecare caz de femicid, o dramă socială și un semnal că statul trebuie să facă mai mult. Femeile merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență
Premierul Ilie Bolojan a transmis marți un mesaj ferm privind necesitatea intensificării eforturilor statului în combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor, subliniind că „fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței”.
Șeful Guvernului a condamnat „cu toată fermitatea” aceste abuzuri și a cerut instituțiilor statului „să-și schimbe urgent abordarea”, precizând că legislația trebuie să fie mai dură cu agresorii și să asigure o protecție efectivă pentru persoanele vulnerabile, se arată în mesajul difuzat de Guvern.
Bolojan a evidențiat modificările legislative aflate în prezent în proces parlamentar, care vizează prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea în instanță, posibilitatea emiterii unui nou ordin dacă riscul persistă, eliminarea opțiunii ca victima să renunțe la cerere și continuarea anchetelor în cazurile de violență domestică din culpă chiar și atunci când plângerea este retrasă.
Potrivit premierului, acestea sunt „pași clari” în direcția unei protecții mai bune.
El a subliniat însă că schimbările legislative trebuie însoțite de o reacție instituțională rapidă și coerentă.
„Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate. Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință”, a adăugat acesta.
Premierul a făcut apel la empatie și la o înțelegere reală a situațiilor cu care se confruntă victimele, pentru a crea și aplica legi care să le ofere sprijin real.
Un alt aspect crucial menționat de Bolojan este creșterea încrederii în instituțiile statului. El a subliniat că femeile și fetele care cer ajutor trebuie să aibă garanția unui răspuns prompt și profesionist, fără a fi plimbate între instituții. În acest sens, premierul a salutat inițiativa recentă a Ministerului Afacerilor Interne de modificare a legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice, care prevede ca polițiștii să îl prezinte procurorului pe agresor imediat ce constată încălcarea unui ordin de protecție.
Bolojan a apreciat rolul societății civile în îmbunătățirea cadrului legal și a făcut apel la continuarea colaborării dintre autorități și organizațiile civice pentru a asigura respect, siguranță și protecție pentru fete și femei. „Merită o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, a subliniat el.
Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la 25 noiembrie, reprezintă un moment important pentru a reafirma angajamentul colectiv de a preveni și combate toate formele de violență bazată pe gen și de a promova drepturile și demnitatea femeilor și fetelor în întreaga lume.
