Confederația Patronală Concordia subliniază că doar prin „dialog constructiv” între autorități și mediul de afaceri „pot fi prevenite dezechilibre economice suplimentare induse de noi măsuri fiscale”
Confederația Patronală Concordia apreciază deschiderea la dialog între autorități și mediul de afaceri și subliniază importanța analizei impactului măsurilor fiscale avute în vedere, pentru a evita distorsiuni majore în economie și presiuni suplimentare asupra companiilor.
De asemenea, organizația trans-sectorială se așteaptă ca „reformele să continue și să fie accelerate, accentul fiind pus pe măsuri ample de reducere a cheltuielilor bugetare, care să conducă la echilibrarea deficitului și la o mai mare eficiență în cheltuirea banului public”.
Eliminarea IMCA ar susține competitivitatea companiilor
Confederația Patronală Concordia salută propunerea de eliminare a Impozitului Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), o taxă care a provocat deja efecte negative asupra companiilor și nu a atins rezultatele dorite în privința veniturilor colectate, fapt ce a afectat companiile și a descurajat investițiile.
Măsuri pentru echitatea concurențială
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, organizația apreciază că „pachetul 2 de măsuri abordează mai multe probleme importante, precum impozitarea coletelor extra-comunitare și corecta impozitare a serviciilor de cazare, pentru a asigura un mediu concurențial echitabil. Aceste prevederi vor proteja companiile românești care respectă regulile și vor contribui la o competiție loială pe piață”.
Combaterea evaziunii prin digitalizare, nu prin noi taxe
Concordia, salută, de asemenea, „introducerea unor măsuri de reducere a evaziunii fiscale prin modernizarea și creșterea eficienței ANAF”, considerând că „acesta este drumul corect, nu prin impozite suplimentare pentru cei care plătesc deja corect taxele”.
„Credem, în continuare, că modificarea regimului special pentru contribuabilii care înregistrează cheltuieli cu entități afiliate ar fi putut fi evitată dacă ANAF ar fi avut capacitatea de a aplica normele existente privind deductibilitatea acestor cheltuieli, aliniate deja la standardele europene și OCDE. Un ANAF reformat, digitalizat și eficient ar fi putut identifica și sancționa abuzurile prin controale bine făcute. Solicităm aceste reforme de mult timp și vom continua să o facem”, menționează Concordia în comunicat.
Organizația trans-sectorială consideră că „rămân de clarificat aspecte tehnice, precum cele ce privesc deductibilitatea cheltuielilor cu proprietatea intelectuală, pentru a asigura aplicarea clară a măsurii și pentru a limita impactul semnificativ asupra industriilor producătoare”.
Concordia apreciază „dialogul și deschiderea și considerăm că doar printr-o astfel de colaborare putem menține echilibrul între obiectivul de a stabiliza situația fiscal-bugetară și cel de a păstra competitivitatea economiei, într-un context în care aceasta resimte deja presiuni majore”.
Pachetul 3 de măsuri trebuie să accelereze reformele și să sprijine creșterea economică
Concordia așteaptă ca „reformele să continue și să fie accelerate, iar pachetul 3 să fie axat pe măsuri de reducere a evaziunii fiscale, consolidarea capacității ANAF, precum și măsuri de sprijin și relansare economică, esențiale pentru stimularea unei economii care acum funcționează cu <<frâna de mână trasă>>”.
Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea semnificativă a finanțelor publice ale României, demonstrată de deficitul fiscal ridicat și creșterea rapidă a raportului datorie guvernamentală/PIB”, se arată în comunicat, citat de Agerpres.
Fitch notează însă că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Consolidarea fiscală a început „de la o poziție extrem de slabă” în 2024, când deficitul guvernamental general era de 9,3% din PIB. Guvernul estimează că pachetul adoptat în iulie are un impact bugetar de circa 1% din PIB în acest an, principala măsură fiind creșterea TVA – cu 2 puncte procentuale la rata standard și între 2 și 6 pp la rata redusă – intrată în vigoare din august. Alte măsuri, inclusiv înghețarea salariilor și pensiilor în sectorul public pentru încă un an, sunt programate pentru ianuarie 2026.
Chiar și așa, Fitch se așteaptă ca deficitul să rămână printre cele mai ridicate din categoria „BBB”, coborând gradual la 7,4% din PIB în 2025, 6,3% în 2026 și 5,9% în 2027. În paralel, agenția prognozează o creștere economică modestă, de doar 0,7% în 2025 și aproximativ 1,2% în 2026–2027, sub rata potențială de 2%, dar sprijinită de fondurile europene și de redresarea zonei euro.
Inflația ridicată, accentuată de majorarea TVA, rămâne o vulnerabilitate. Fitch estimează o inflație medie de 6,5% în perioada 2024–2026, dublă față de media statelor cu rating „BBB”.
Datoria publică a crescut la 55% din PIB la finalul lui 2024 și este prognozată să urce la 63,4% în 2027 și chiar la 70% în 2029. „Consolidarea fiscală doar va atenua presiunile asupra datoriei, ținând cont de deficitul extrem de ridicat”, avertizează agenția.
Pe partea externă, deficitul de cont curent a ajuns la 8,4% din PIB în 2024, iar datoria externă netă este estimată să crească la 26% din PIB până în 2027, mult peste media statelor comparabile, de 3%.
Fitch menționează că factori precum un eșec în implementarea consolidării fiscale sau deficite persistent ridicate ar putea duce la o acțiune negativă asupra ratingului. În schimb, progrese solide și credibile în consolidarea fiscală, alături de reducerea gradului de îndatorare externă și îmbunătățirea deficitului de cont curent, ar putea sprijini o acțiune pozitivă asupra ratingului.
Ilie Bolojan, consultări cu Consiliul Investitorilor Străini: Deși traversăm o perioadă cu provocări, România rămâne o țară în care se pot face investiții cu randamente bune
Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat, în cadrul întrevederii pe care a avut-o miercuri la Palatul Victoria cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, că măsurile guvernamentale de reformă vor continua să vizeze reducerea cheltuielilor statului, îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare și corectarea dezechilibrelor economice.
„Atragerea de investiții străine directe este o prioritate pentru România și în anii următori. Vă considerăm, pe dumneavoastră, investitorii străini, drept ambasadori economici ai României și vreau să transmit un mesaj clar: deși traversăm o perioadă cu provocări, România rămâne o țară în care se pot face investiții cu randamente bune”, a declarat premierul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Reprezentanții investitorilor străini au adus în discuție „măsurile guvernamentale ambițioase” pentru stabilizarea finanțelor publice, combaterea evaziunii fiscale și reducerea arieratelor.
În cadrul consultărilor, atât premierul, cât și reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini au evidențiat importanța promovării unui set de măsuri fiscale și economice care să contribuie la creșterea economică sustenabilă.
Prim-ministrul a precizat că Executivul va continua să susțină politicile dedicate sectoarelor strategice, echilibrarea balanței comerciale, digitalizarea administrației, simplificarea procedurilor și direcționarea forței de muncă spre economia reală.
Consultările între Guvern și Consiliul Investitorilor Străini vor continua atât la nivel guvernamental, cât și la nivel sectorial.
La întâlnire au mai participat, din partea Guvernului, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Raul-Mircea Gutin, consilier de stat în cadrul Cancelariei.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Diplomație economică, atragerea investițiilor și aderarea la OCDE, discutate de șefa diplomației române cu reprezentanții Romanian Business Leaders
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întâlnire luni cu reprezentanții Romanian Business Leaders, în cadrul căreia a fost abordată în mod direct relația dintre antreprenoriatul românesc și diplomația economică, precum și obiectivul aderării României la Organizația de Cooperare și de Dezvoltare Economică (OCDE).
“Discuția a fost una deschisă, aplicată și consistentă, concentrată pe rolul diplomației economice și pe experiențele concrete ale antreprenorilor români în relația cu instituțiile publice”, arată MAE, într-o postare pe Facebook.
Potrivit sursei citate, în dialogul cu antreprenorii români, a fost subliniată importanța atașaților economici și comerciali în susținerea exporturilor și atragerea de investiții, precum și necesitatea reformării și eficientizării diplomației economice.
Totodată, s-a discutat despre importanța unei linii de comunicare cât mai predictibile și eficiente în sprijinul intereselor economice românești la nivel internațional.
“Promovarea exporturilor și atragerea investițiilor străine directe rămân priorități-cheie pentru diplomația românească. Totodată, a fost evidențiat progresul României în procesul de aderare la OCDE – un parcurs care contribuie deja la consolidarea unui cadru legislativ și instituțional predictibil pentru comunitatea de afaceri”, conchide sursa citată.
Aderarea României la OCDE va aduce beneficii precum accesul la bune practici de guvernanță, studii și analize necesare reformelor, precum și pentru simplificarea proceselor administrative și atragerea investițiilor. De asemenea, aderarea la OCDE va îmbunătăți ratingul de țară, facilitând accesul la finanțare mai ieftină pentru dezvoltare.
În prezent, conform rapoartelor BNR, peste 80% din investițiile străine directe în România vin din țările OCDE.
România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale OCDE. Dintre acestea, până la acest moment, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Președintele Consiliului European calcă pe urmele Ursulei von der Leyen: Vine la București pentru o întâlnire cu Nicușor Dan în cadrul unui “tur al capitalelor” UE
Victor Negrescu, la consultările cu președintele Consiliului European și liderii social-democrați din PES: Vocea României trebuie să conteze în definirea politicilor europene
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
Raed Arafat reacționează după agresarea unui livrator străin: Într-o Românie puternică, locul fiecărui om se definește prin respect și demnitate, nu prin prejudecată și violență
Pacienții oncologici vor beneficia de consiliere psihologică gratuită, decontată prin CNAS: Sprijinul psihologic nu este un moft, ci o parte vitală a tratamentului
Ambasada Bangladeshului la București apreciază sprijinul autorităților române acordat livratorului agresat: Un incident izolat
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
Este “evident” că nu va avea loc o întâlnire Zelenski – Putin, afirmă Merz înaintea unui consiliu franco-german cu Macron la Fort de Brégançon
