Conferința de Securitate de la München: Două think tank-uri din România și SUA organizează un eveniment privind importanța strategică a Mării Negre

Corespondență de la München

Think tank-ul românesc New Strategy Center, în parteneriat cu Center for European Policy Analysis din SUA, organizează un eveniment dedicat importanței strategice a Mării Negre în marja în Conferinței de Securitate de la München, care debutează vineri în capitala Bavariei.

În cadrul parteneriatului din acest an dintre Conferința de Securitate de la München, New Strategy Senter și CEPA, acest eveniment va aborda importanța strategică a Mării Negre și competiția pentru controlul regiunii”, informează think tank-ul într-o postare pe Facebook, evenimentul urmând avea loc pe 14 februarie.

Vor lua parte la dezbatere Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale, David Zalkaliani, ministrul de Externe al Georgiei, generalul-locotenent Daniel Petrescu, Șeful Statului Major al Apărării din România, Sorin Ducaru, directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene (SATCEN) și președinte de onoare al Consiliului Științific al New Strategy Center, Alina Polyakova, președinte & CEO CEPA și generalul-locotenent (ret) Ben Hodges, fost al Forțelor Armate ale SUA în Europa, precum și alți oficiali și experți.

Transformarea epocală a scenei relațiilor internaționale într-o lume mai puțin occidentală, inclusiv pe fondul unei familii occidentale care devine mai puțin occidentală în sensul postbelic al construcției ordinii internaționale și dubla dilemă a portretizării unei lumi în care Occidentul lasă epicentrul scenei globale în favoarea altora și a unei strategii comune occidentale adaptată erei competiției între marile puteri sunt întrebările majore și elementele rezonante care îmbracă raportul anual al Conferinței de Securitate de la München, cel mai prestigios forum dedicat securității internaționale, care se defășoară între 14-16 februarie în capitala Bavariei sub sinteza unui termen intraductibil mot a mot în limba română: ”Westlessness”, ceea ce semnifică un sentiment răspândit de neliniște și agitație în fața unei incertitudini tot mai mari cu privire la viitorul și destinul Occidentului.

Cu o prezență fără precedent la nivel de șefi de stat și de guvern, precum și de miniștri ai afacerilor externe și apărării, din care se disting președintele francez Emmanuel Macron, președintele german, Frank-Walter Steinmeier, prim-miniștrii Canadei și Țărilor de Jos, șefii diplomațiilor din SUA, Rusia, China, Germania și Iran, miniștrii apărării canadian, german și american, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dar și fondatorul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, cea de-a 56-a ediție a Conferinței de Securitate de la München își va deschide scena continuând în linia precedentelor ediții în care erau prefigurate temerile unei rupturi epocale la nivel transatlantic și destrămării ordinii internaționale liberale prin intrarea în epoca unei competiții strategice SUA-China-Rusia, cu Europa în eșalonul secund. Din garnitura celor peste 500 de decidenți internaționali lipsește, pentru moment, un reprezentant al guvernului britanic, țara proaspăt ieșită din Uniunea Europeană, devenind primul stat din istorie în această postură politică.

CaleaEuropeana.ro va relata, pentru al treilea an consecutiv, de la acest important for de dezbateri consacrat securității și apărării la nivel internațional. (Umăriți aici corespondența premieră de la ediția din 2018 și aici corespondența de la ediția din 2019).