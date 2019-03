Conferința de Tineret a Uniunii Europene – EUYC, reunește la București 27 de delegații de tineret din întreaga Uniune Europeană

Definirea mai clară a Dialogului Uniunii Europene cu Tinerii (noul mecanism de consultare a tinerilor și facilitare a dialogului lor cu autoritățile publice sub egida Uniunii Europene, înlocuitor al fostului dialog structurat) și a modului în care acesta este conectat la Obiectivele de tineret ale Uniunii Europene ( http://www.youthconf.at/wp-content/uploads/2018/09/YouthGoals_RO.pdf

„EU Youth Conference” este unul dintre cele mai mari dialoguri care implică direct tinerii și organizațiile de tineret. Este important de specificat, faptul că această conferință are două obiective majore:

Sub egida președinției române la Consiliul Uniunii Europene, Ministerul Tineretului și Sportului organizează (cu sprijinul Consiliului Tineretului din România (CTR) și Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) Conferința de Tineret a Uniunii Europene , care se desfășoară la Bilblioteca Națională, în perioada 25-28 martie 2019. Acesta este unul dintre cele mai mari evenimente care reunește reprezentanții tinerilor din acest an, potrivit comunicatului oficial .

Continue Reading

Advertisement