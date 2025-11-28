Conferința Economică trilaterală Germania-România-Moldova. Radu Miruță: Avem „nevoie urgentă de o strategie clară, care să pregătească forța de muncă pentru ceea ce urmează, nu pentru ce a fost”

România are nevoie urgentă de o strategie clară, coerentă, care să pregătească forța de muncă pentru ceea ce urmează, nu pentru ce a fost, a subliniat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, în contextul participării la Conferința de Afaceri Germania-România-Republica Moldova, desfășurată la Stuttgart.

„Atunci când stăm la aceeași masă, vorbim deschis și lucrăm împreună, putem rezolva probleme mai repede și deschide uși spre oportunități reale. Nu e un clișeu, e exact ce s-a întâmplat la Conferința de Afaceri Germano-Româno-Moldoveană de la Stuttgart. Alături de vicepremierul Oana Gheorghiu, cancelarul Mihai Jurcă și ministrul Investițiilor Europene, Dragoș Pîslaru, am făcut parte dintr-o delegație care a purtat un dialog aplicat cu investitori, lideri ai mediului de afaceri și oficiali guvernamentali din Germania și Republica Moldova”, a precizat Miruță într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au concentrat pe domenii-cheie „în care putem construi proiecte comune”:

producție industrială

inteligență artificială

digitalizare

energie

procesarea alimentelor

formarea forței de muncă.

„Într-o piață a muncii care se schimbă accelerat, una dintre priorități rămâne pregătirea oamenilor pentru locurile de muncă ale viitorului. Toate cele trei țări au pus accent pe importanța învățământului dual, a programelor flexibile și a schimbului de bune practici între școală și mediul privat”, a mai evidențiat ministrul.

În contextul evenimentului, acesta i-a mulțumit viceprim-ministrului „Eugen Osmochescu pentru deschiderea sinceră de a colabora în zona digitalizării.”

„Republica Moldova are proiecte foarte bune, din care România poate învăța și pe care le putem adapta inteligent. Germania rămâne motorul economic al UE, dar România și Republica Moldova vin din urmă cu un potențial uriaș. Iar dacă ne punem resursele cap la cap, putem construi mai mult și mai repede”, a continuat Radu Miruță.

El a avut o întâlnire bilaterală cu „Nicole Hoffmeister-Kraut, ministrul pentru Afaceri Economice, Muncă și Turism al landului Baden-Württemberg – cel mai activ partener regional al României în relația economică. Companiile din acest land au investiții solide în România, iar relația noastră poate și trebuie să crească.”

„Un interlocutor pregătit, deschis și ferm, doamna ministru a reconfirmat sprijinul Baden-Württemberg pentru extinderea cooperării, mai ales în domenii inovatoare precum cercetarea aplicată și noile tehnologii”, a dezvăluit acesta.

Cei doi au discutat „deschis despre provocări precum lipsa forței de muncă specializate, costurile investițiilor pe termen lung și nevoia unui cadru fiscal predictibil.”

Aceștia și-au propus să mențină „un dialog constant și să facem evaluări clare, la fiecare șase luni, pentru a ne asigura că vorbim despre progrese reale, nu doar despre intenții.”

„Lumea se schimbă rapid. România are nevoie de parteneri serioși, proiecte concrete și un stat care tratează mediul privat ca pe un partener egal. Doar așa putem aduce mai multe investiții, locuri de muncă bine plătite și dezvoltare reală pentru fiecare cetățean. Iar această conferință între cele trei state a fost încă un pas în direcția corectă”, a conchis Radu Miruță.