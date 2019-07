Conferința ”Fake news- un pericol la adresa democrației”. Europarlamentarul PPE Ramona Mănescu: Forțe străine pot să umble la butoanele democrației după bunul plac

Corespondență din Bruxelles

Renew Europe, grupul liberal-centrist din Parlamentul European și al treilea cel mai mare din hemicilu, susținut de președintele francez Emmanuel Macron, dorește un angajament din partea viitorilor președinți ai Comisiei Europene, Consiliului European și Parlamentului European de a conveni asupra unor liste cu candidaturi transnaționale la alegerile europene, a declarat sâmbătă liderul acestui grup, Dacian Cioloș.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, europarlamentarul român Dacian Cioloș a cerut viitorilor lideri ai acestor instituții – să aibă un “angajament clar” în favoarea listelor transnaționale, despre Emmanuel Macron, Guy Verhofstadt și alți lideri spun că vor oferi autenticitate democrației europene.

#RenewEurope asks for a clear commitment of the next Presidents of the Commission, Parliament and Council for european transnational lists. EU citizens should have the right to choose who they consider as the most suitable for leading the European Commission.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) June 29, 2019