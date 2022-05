Conferința internațională a donatorilor: Comisia Europeană anunță un nou ajutor pentru Ucraina în valoare de 200 milioane de euro

Comisia Europeană a anunțat joi, 5 mai, un nou pachet de ajutor în valoare de 200 de milioane de euro pentru a sprijini persoanele strămutate în Ucraina, în contextul Conferinței internaționale a donatorilor convocată în comun de Polonia și Suedia, informează comunicatul oficial.

„Astăzi ne-am adunat cu un scop clar: să sprijinim oamenii curajoși din Ucraina, care luptă împotriva agresorului și își apără libertatea. Ne aflăm în cea de-a zecea săptămână de invazie brutală a Rusiei. 10 săptămâni în care Uniunea Europeană a fost ferm alături de Ucraina”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Glad to announce a further €200 million in EU humanitarian aid for Ukraine at the Donors’ Conference.

With this new pledge we tell the people of Ukraine: your fight is our fight. We are with you.

