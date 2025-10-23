PARLAMENTUL EUROPEAN
Conferința ONU privind schimbările climatice: Parlamentul European va cere liderilor lumii acțiuni mai hotărâte pentru stoparea încălzirii globale
Parlamentul European și-a stabilit poziția oficială pentru Conferința ONU privind schimbările climatice (COP30), care va avea loc la Belem, în Brazilia. Eurodeputații cer liderilor lumii să își reafirme angajamentul de a limita încălzirea globală la 1,5°C, obiectiv considerat esențial pentru protejarea planetei, potrivit comunicatului european al Legislativului European.
Rezoluția adoptată azi, 23 octombrie, a fost pregătită de Comisia pentru mediu, climă și siguranță alimentară. Documentul subliniază că UE trebuie să rămână un exemplu global în lupta împotriva schimbărilor climatice și să mențină ambițiile ridicate în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon.
Deputații europeni doresc ca toate țările să contribuie în mod echitabil la asigurarea unei finanțări adecvate pentru combaterea schimbărilor climatice, la soluționarea crizelor datoriei din multe țări vulnerabile la schimbările climatice și la simplificarea procedurilor de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare.
Rezoluția reiterează necesitatea urgentă ca UE să pună capăt dependenței sale de combustibilii fosili, să elimine treptat subvențiile aferente și să accelereze tranziția energetică. De asemenea, invită comunitatea internațională să acorde o atenție sporită impactului conflictelor asupra climei.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar
Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de raportor pentru avizul Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), a susținut și obținut creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar, în bugetul UE pentru 2026, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
„Mobilitatea militară rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și de necesitatea consolidării capacității de reacție. Fondurile suplimentare vor permite adaptarea infrastructurii civile la nevoile logistice militare, prin modernizarea drumurilor, căilor ferate, porturilor și a coridoarelor multimodale. Parlamentul a decis, de asemenea, majorarea creditelor pentru mobilitatea militară cu 35 milioane de euro peste nivelul propus de Comisie, recunoscând cererea ridicată și capacitatea mare de absorbție, în special în regiunile de la frontiera cu Ucraina și Federația Rusă”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
El a mai obținut și o creștere semnificativă a bugetului pentru infrastructura feroviară, cu accent pe proiectele transfrontaliere și pe dezvoltarea coridoarelor TEN-T.
„Obiectivul este clar: construirea unui spațiu unic european feroviar, cu trenuri interoperabile, infrastructură modernă și fără blocaje la frontiere. Europa are nevoie de o rețea feroviară care să funcționeze unitar, la fel ca piața internă. Pentru ca libertatea de circulație să fie deplină, spațiul Schengen trebuie să funcționeze și pe calea ferată”, a explicat eurodeputatul liberal.
Eurodeputatul Falcă subliniază și faptul că Parlamentul European a solicitat „crearea de centre europene de securitate maritimă în Marea Neagră, Marea Nordului și Marea Baltică, ca reacție prioritară la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.
„Aceste centre vor trebui să coordoneze acțiunile existente ale Uniunii și NATO, inclusiv în materie de deminare, și să gestioneze resursele financiare destinate sprijinirii infrastructurii maritime strategice. Localizarea lor în regiunile Mării Negre, Mării Nordului și Mării Baltice este esențială pentru protejarea securității Uniunii și consolidarea cooperării cu NATO”, explică eurodeputatul român.
Potrivit acestuia, votul dat de Parlamentul European pentru aprobarea bugetului UE de anul viitor vine să confirme mesajul: „O Europă sigură, interconectată și competitivă începe cu investiții inteligente în infrastructura sa de transport – pe uscat, pe mare și în aer – pentru o Uniune capabilă să se apere și să se miște liber, fără bariere”, a transmis, de la Strasbourg, Gheorghe Falcă.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Din plenul PE, Victor Negrescu atrage atenția că Europa are nevoie de un buget curajos, „care investește în oameni, oferă stabilitate și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat, în poziția legislativului european, măsuri concrete pentru o Europă mai sigură, mai echitabilă și mai bine pregătită pentru provocările viitorului.
„Bugetul Uniunii Europene pentru 2026 nu este doar despre cifre, ci despre direcția în care merge Europa”, a declarat Victor Negrescu în plenul Parlamentului European.
Victor Negrescu a subliniat că unul dintre proiectele-cheie pe care le-a propus și care a fost adoptat de legislativul european este crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă esențială pentru protejarea rutelor energetice și comerciale, dar și pentru întărirea prezenței europene într-o zonă strategică pentru întreaga Uniune.
„Totodată, am spus nu austerității și am cerut mai multe resurse pentru IMM-uri, tineri, sănătate, combaterea atacurilor cibernetice și noi proiecte pilot, precum cel prin care am propus finanțarea rutei Via Transilvanica”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului European.
Referindu-se la viitorul buget european, Victor Negrescu a insistat asupra nevoii unei abordări curajoase.
„Europa are nevoie de un buget curajos, care investește în oameni, oferă stabilitate și protecție cetățenilor săi și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”, a concluzionat deputatul european.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan la bugetul UE pentru 2026 care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București.
„Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care propunem crearea a 15 noi posturi în cadrul Centrului European de Competențe Cibernetice”, a anunțat Mureșan.
Eurodeputatul a subliniat importanța consolidării capacității acestui centru, „mai ales în contextul creșterii atacurilor cibernetice din partea inamicilor Uniunii Europene, în special a Federației Ruse”.
„În fața acestor provocări, rolul centrului este de a susține inițiativele europene în domeniul securității cibernetice și de a mobiliza resurse pentru investiții în proiecte strategice de securitate cibernetică”, a subliniat Siegfried Mureșan.
După votul de miercuri, amendamentul devine parte din poziția oficială a Parlamentului European care intră într-o perioadă de trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de negocieri este prevăzută pentru 4 noiembrie.
Centrul de competențe al UE în materie de securitate cibernetică reprezintă prima structură a Uniunii Europene găzduită de România. De altfel, decizia înființării acestei structuri a fost luată în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Noul centru:
- va facilita activitatea Rețelei de centre naționale de coordonare
- va furniza sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală
Centrul are următoarele obiective:
- să contribuie la implementarea celor mai recente tehnologii în materie de securitate cibernetică
- să sprijine întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din sectorul securității cibernetice
- să consolideze cercetarea și inovarea în domeniul securității cibernetice
- să contribuie la eliminarea lacunelor în materie de competențe în domeniul securității cibernetice
