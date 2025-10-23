Conferința ONU privind schimbările climatice: Parlamentul European va cere liderilor lumii acțiuni mai hotărâte pentru stoparea încălzirii globale

Parlamentul European și-a stabilit poziția oficială pentru Conferința ONU privind schimbările climatice (COP30), care va avea loc la Belem, în Brazilia. Eurodeputații cer liderilor lumii să își reafirme angajamentul de a limita încălzirea globală la 1,5°C, obiectiv considerat esențial pentru protejarea planetei, potrivit comunicatului european al Legislativului European.

Rezoluția adoptată azi, 23 octombrie, a fost pregătită de Comisia pentru mediu, climă și siguranță alimentară. Documentul subliniază că UE trebuie să rămână un exemplu global în lupta împotriva schimbărilor climatice și să mențină ambițiile ridicate în ceea ce privește reducerea emisiilor de carbon.

Deputații europeni doresc ca toate țările să contribuie în mod echitabil la asigurarea unei finanțări adecvate pentru combaterea schimbărilor climatice, la soluționarea crizelor datoriei din multe țări vulnerabile la schimbările climatice și la simplificarea procedurilor de finanțare pentru combaterea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare.

Rezoluția reiterează necesitatea urgentă ca UE să pună capăt dependenței sale de combustibilii fosili, să elimine treptat subvențiile aferente și să accelereze tranziția energetică. De asemenea, invită comunitatea internațională să acorde o atenție sporită impactului conflictelor asupra climei.