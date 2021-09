Conferința privind viitorul Europei: Liderul Renew Europe, Dacian Cioloș, consideră că UE are nevoie de un președinte ales de cetățenii europeni: Va avea mai multă legitimitate în reprezentarea UE

Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat miercuri, în plenul Parlamentului European, că executivul european va lansa în curând procedura privind mecanismul statului de drept prin trimiterea primelor notificări către statele membre în care există dovezi de încălcare a principiilor democratice.

Anunțul a fost făcut în cadrul sesiunii de dezbateri cu eurodeputații ce a urmat discursului privind Starea Uniunii și după intervenția pe care liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, a susținut-o în plen.

Dacian Cioloș a criticat din nou Comisia European pentru că nu pune în aplicare mecanismul de condiționare a fondurilor UE de respectarea statului de drept, amintând că executivul european are obligația de a aplica legislația europeană și avertizând din nou cu introducerea unei acțiuni la Curtea de Justiție a UE. “Aceste focare de iliberalism trebuie să fie stinse, doamnă președinte, înainte ca focul să se extindă. Și aceasta este responsabilitatea dumneavoastră”, a subliniat acesta.

În cadrul dezbaterii, Ursula von der Leyen a răspuns: “În legătură cu întrebarea foarte importantă despre statul de drept. Am primit foarte multe solicitări justificate. (…) Principiile statului de drept sunt ancorate în tratatele Uniunii Europene și în carta drepturilor fundamentale, iar Comisia este garantul respectării tratatelor. (…) Când e vorba de protecția bugetului nostru, o să urmărim fiecare caz în parte cu toate instrumentele pe care le avem la dispoziție și vă anunț că în următoarele săptămâni se vor face primele rapoarte scrise, iar ele vor fi trimise mai departe“.

“Am auzit mesajul dumneavoastră privind mecanismul pentru statul de drept. Este semnalul pe care îl așteaptă mulți, lucrurile trebuie construite pe un piedestal solid (…) Știu că știți că lumea se așteaptă să lăsați o Uniune Europeană mai bună decât cea pe care ați găsit-o“, a replicat Cioloș.

