Conferința privind viitorul Europei: Președinții instituțiilor europene au primit raportul final cu propuneri de reformă a UE. Un eveniment de feedback va avea loc în toamnă

„Invazia rusă în Ucraina ne reamintește de ce sărbătorim mâine Ziua Europei. Ziua în care s-a născut o Europă pașnică și prosperă. 72 de ani mai târziu, Europa este unită în solidaritate cu prietenii noștri ucraineni, care aspiră la un viitor de libertate. Un viitor european”, a scris președinta Comisiei Europene pe contul de Twitter.

The Russian invasion of Ukraine reminds us why we are celebrating Europe Day tomorrow.

The day when a peaceful, prosperous Europe was born.

72 years later, Europe is united in solidarity with our Ukrainian friends, who aspire to a future of freedom.

A European future. pic.twitter.com/xHAhD94rCr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2022