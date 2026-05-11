Conferința „Securing the Euro-Atlantic Future”. Directorul general al ICI București a subliniat importanța cercetării, inovării și competențelor digitale în dezvoltarea unor soluții adaptate nevoilor de securitate contemporane

ICI București a participat la conferința „Securing the Euro-Atlantic Future”, organizată în cadrul „Bucharest Leaders Summit: United for a Better World”.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului diplomatic, ai structurilor de apărare și securitate, ai mediului academic și ai sectorului de cercetare-dezvoltare, într-un dialog dedicat provocărilor actuale de securitate și direcțiilor de consolidare a rezilienței în spațiul euro-atlantic.

ICI București a fost reprezentat de dr. ing. Adrian-Victor Vevera, director general al institutului, care a participat în calitate de speaker. Intervenția sa a subliniat importanța cercetării, inovării și competențelor digitale în dezvoltarea unor soluții capabile să răspundă nevoilor de securitate ale societății contemporane.

Tot în cadrul Bucharest Leaders’ Summit: United for a Better World, ICI București găzduiește, în data de 14 mai 2026, conferința „Digital Transformation: Innovation, Leadership & Impact”.

Evenimentul va avea loc la sediul ICI București și va reuni reprezentanți ai administrației publice, mediului privat, sectorului tehnologic și comunității de cercetare, într-un dialog dedicat transformării digitale, inovării și impactului noilor tehnologii asupra societății.

Programul include intervenții din partea unor specialiști și decidenți implicați în domenii precum digitalizare, securitate cibernetică, comunicații, antreprenoriat tehnologic, leadership și politici publice.

Conferința face parte din seria de evenimente tematice organizate în cadrul proiectului național „Împreună protejăm România”, derulat de Grupul de Presă MediaUno, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația MediaUno.