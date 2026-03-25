Conflict Prevention and Early Warning Center, alături de Fundația Hanns Seidel și Atlantic Council Romania, a organizat o conferință despre evoluțiile recente cu impact asupra cooperării transatlantice

ROMÂNIA
Andreea Radu
Andreea Radu
de citit in1 min.
© Fundația Hanns Seidel România / Facebook

Conflict Prevention and Early Warning Center Bucharest a organizat, marți, o conferință în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel – România și Atlantic Council Romania, în cadrul ciclului de evenimente „Crize, turbulențe, cataclisme. Reașezările globale de secol 21”.

Evenimentul a reunit experți și specialiști în domeniul securității și relațiilor internaționale care au analizat evoluțiile recente cu impact asupra cooperării transatlantice, într-un context global marcat de incertitudine și transformări profunde.

„Am avut onoarea de a-l avea ca invitat special pe General (r) Nicolae Ciucă, fost prim-ministru al României (2021–2023) și fost ministru al apărării naționale, căruia îi mulțumim pentru prezență. Acesta a oferit o perspectivă de specialitate asupra situației existente și a posibilelor evoluții în contextul dinamic al scenei internaționale”, a transmis Fundația Hanns Seidel, într-o postare pe Facebook.

Evenimentul a fost moderat de prof. dr. Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning.

În cadrul sesiunii de intervenții au contribuit, de asemenea, Cosmin Grigore și Kiran Bhatti.

Discuțiile au evidențiat importanța cooperării între Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO, precum și necesitatea unui dialog constant între experți și decidenți pentru a înțelege și gestiona provocările actuale.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
BCE ar putea înăspri politica monetară în cazul unei ușoare creșteri a inflației, spune Christine Lagarde
BCE ar putea înăspri politica monetară în cazul unei ușoare creșteri a inflației, spune Christine Lagarde
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare