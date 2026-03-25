Conflict Prevention and Early Warning Center, alături de Fundația Hanns Seidel și Atlantic Council Romania, a organizat o conferință despre evoluțiile recente cu impact asupra cooperării transatlantice

Conflict Prevention and Early Warning Center Bucharest a organizat, marți, o conferință în parteneriat cu Fundația Hanns Seidel – România și Atlantic Council Romania, în cadrul ciclului de evenimente „Crize, turbulențe, cataclisme. Reașezările globale de secol 21”.

Evenimentul a reunit experți și specialiști în domeniul securității și relațiilor internaționale care au analizat evoluțiile recente cu impact asupra cooperării transatlantice, într-un context global marcat de incertitudine și transformări profunde.

„Am avut onoarea de a-l avea ca invitat special pe General (r) Nicolae Ciucă, fost prim-ministru al României (2021–2023) și fost ministru al apărării naționale, căruia îi mulțumim pentru prezență. Acesta a oferit o perspectivă de specialitate asupra situației existente și a posibilelor evoluții în contextul dinamic al scenei internaționale”, a transmis Fundația Hanns Seidel, într-o postare pe Facebook.

Evenimentul a fost moderat de prof. dr. Iulian Chifu, președintele Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning.

În cadrul sesiunii de intervenții au contribuit, de asemenea, Cosmin Grigore și Kiran Bhatti.

Discuțiile au evidențiat importanța cooperării între Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO, precum și necesitatea unui dialog constant între experți și decidenți pentru a înțelege și gestiona provocările actuale.