Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat un nou șoc energetic, afectând inflația, creșterea economică și finanțele publice din UE, avertizează Dombrovskis: „Trebuie să rămânem vigilenți”

Conflictul din Orientul Mijlociu a declanșat un nou șoc energetic, afectând inflația, creșterea economică și finanțele publice din întreaga Uniune Europeană, a avertizat vineri comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, în cadrul conferinței de presă a Eurogrupului desfășurate la Nicosia.

„Prețurile mai ridicate la energie afectează deja gospodăriile și companiile din întreaga Europă. Per ansamblu, se estimează că rata inflației totale în UE va ajunge la 3,1% anul acesta, înainte de a scădea la 2,4% anul viitor. Economia europeană este în continuare așteptată să crească, însă într-un ritm mai lent. Creșterea PIB-ului în UE este estimată la 1,1% în 2026, înainte de a urca ușor la 1,4% în 2027. Șocul energetic pune, de asemenea, presiune suplimentară asupra finanțelor noastre publice. Zece state membre au înregistrat deficite de peste 3% din PIB în 2025”, a spus acesta.

Valdis Dombrovskis a atras atenția că presiunile asupra finanțelor publice europene vor continua să crească în următorii ani. Potrivit estimărilor prezentate de acesta, numărul statelor membre cu deficite bugetare de peste 3% din PIB ar urma să crească de la zece la treisprezece până în 2027, în timp ce deficitul bugetar mediu al UE este prognozat să urce de la 3,1% din PIB în 2025 la 3,5% anul acesta și la 3,6% anul viitor. În acest context, Dombrovskis a subliniat necesitatea menținerii vigilenței în protejarea unor finanțe publice solide.

„Acest lucru înseamnă să tragem concluziile corecte din crizele anterioare și să ne asigurăm că măsurile de sprijin rămân temporare și bine direcționate. Mai larg, deși criza energetică reprezintă cel mai recent test al nostru, provocările mai ample cu care se confruntă economia europeană rămân prezente. Trebuie să ne consolidăm angajamentul pentru construirea unei Europe mai competitive, pentru a ne asigura prosperitatea pe termen lung”, a spus comisarul european.

Referindu-se la euro digital, Valdis Dombrovskis a declarat că proiectul este esențial pentru consolidarea autonomiei strategice a Europei și pentru valorificarea oportunităților oferite de era digitală. Comisarul european a salutat, de asemenea, progresele recente înregistrate în discuțiile din cadrul Parlamentului European și a subliniat necesitatea menținerii acestui ritm pentru finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului.

„Acum trebuie să menținem acest impuls pozitiv, cu obiectivul de a finaliza negocierile până la sfârșitul acestui an, în conformitate cu foaia de parcurs „O Europă, o piață”. Comisia Europeană este pregătită, ca întotdeauna, să ofere tot sprijinul tehnic necesar pentru a facilita progrese suplimentare. În cele din urmă, am avut un schimb util de opinii privind provocările economice și opțiunile de politici publice legate de locuințe”, a adăugat el.

În ceea ce privește domeniul locuirii, Dombrovskis a subliniat că politicile în materie de locuințe rămân în principal de competența statelor membre, având în vedere specificul național, regional și local al acestor provocări. El a punctat că primul Plan european pentru locuințe accesibile, prezentat de Comisia Europeană anul trecut, include măsuri menite să reducă dezechilibrul tot mai accentuat dintre cererea și oferta de locuințe din Europa.

„În cele din urmă, Europa are nevoie de mai multe locuințe. Prin urmare, trebuie să ne concentrăm pe creșterea ofertei, inclusiv prin simplificarea reglementărilor și a procedurilor de autorizare și prin abordarea deficitului de forță de muncă din sectorul construcțiilor. Acest lucru poate contribui la crearea condițiilor pentru o îmbunătățire semnificativă a accesibilității locuințelor”, a conchis comisarul european.



