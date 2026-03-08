Conflictul din Orientul Mijlociu: Ilie Bolojan dă asigurări că Guvernul face „tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând”

Premierul Ilie Bolojan a dat asigurări că Guvernul face „tot ce este posibil pentru ca românii” aflați în zonele afectate de situația din Orientul Mijlociu „să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând”.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook, prim-ministrul a explicat că, până în acest moment, au fost aduși în țară peste 1000 de cetățeni români prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă.

„Înțeleg nerăbdarea și îngrijorarea celor care doresc să revină în țară, precum și neliniștea familiilor lor. Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict. Pe măsură ce situația de securitate permite, organizăm noi acțiuni pentru evacuarea celor aflați în zonele afectate”, a transmis Ilie Bolojan.

El a anunțat că „sunt în pregătire operațională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare europeană, fie zboruri charter de repatriere asistată, contra cost. La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman.”

Totodată, Guvernul continuă „colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetățeni”, a mai spus prim-ministrul.

„Zborurile de evacuare susținute din bugetul public și din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetățenii să poată reveni în țară”, a explicat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a mai anunțat că, „începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite ne-au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate.”

„În același timp, introducem în sistemele de rezervare cereri pentru culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turiști români prin intermediul agențiilor de turism. Echipele de asistență consulară au fost suplimentate. Mulțumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor și tuturor celor implicați în sprijinirea și repatrierea românilor”, a conchis Ilie Bolojan.