Congresman american, impresionat de solidaritatea românilor față de Ucraina: Românii sunt unii dintre cei mai buni parteneri pe care îi avem în lume

Casa Albă a anunțat vineri că Statele Unite se alătură Uniunii Europene și impun sancțiuni președintelui rus Vladimir Putin și ministrului de externe Serghei Lavrov, Washingtonul încercând să intensifice presiunea asupra Moscovei după invazia Rusiei în Ucraina, informează Reuters.

Mișcarea rară, dar nu fără precedent, a SUA de a impune sancțiuni unui șef de stat ar veni la doar o zi după ce forțele rusești au invadat Ucraina, atacând pe uscat, pe mare și pe calea aerului în cel mai mare atac al unui stat împotriva altuia în Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat că acțiunile concertate de impunere a sancțiunilor împotriva lui Putin trimit un semnal important, adăugând că decizia de a-i viza pe Putin, Lavrov și alți oficiali a fost luată după ce președintele american Joe Biden a avut o convorbire telefonică cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“A fost luată în considerare și a fost pe masă de ceva timp”, a declarat Psaki reporterilor, adăugând că a reprezentat opinia fermă a lui Biden de a “lua măsuri și pași în aliniere cu partenerii noștri europeni, iar aceasta este cu siguranță o dovadă în acest sens”.

De altfel, Ursula von der Leyen a anunțat vineri după-amiază că a avut o convorbire telefonică cu Joe Biden, la capătul căreia a afirmat că “Putin trebuie să plătească un preț mare pentru războiul său nejustificat”.

Good exchange with @POTUS Biden on the situation in Ukraine and our united response to support Ukrainians and increase pressure on Russia.

Putin must pay a high price for his unjustified war.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 25, 2022