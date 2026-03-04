Congresul Primarilor și Administrației Locale din România: ICI București a prezentat avantajele utilizării tehnologiilor digitale și inteligenței artificiale în procesele administrative

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat, în calitate de speaker, la panelul „Inteligența Artificială – între hype și realitate. Tehnologie, digitalizare și eficiență în administrația locală”, desfășurat pe 3 martie 2026, la ROMEXPO, în cadrul Congresului Primarilor și Administrației Locale din România.

Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a fost organizat de Asociația Română pentru Smart City, ca parte a Green Energy Expo – Romenvirotec, și a reunit reprezentanți ai administrației publice locale, instituțiilor guvernamentale, mediului de afaceri și organizațiilor implicate în dezvoltarea comunităților.

Panelul dedicat inteligenței artificiale a abordat rolul tehnologiilor digitale în creșterea eficienței administrației publice locale și în modernizarea serviciilor oferite cetățenilor. Discuțiile au vizat atât potențialul, cât și limitele utilizării inteligenței artificiale în procesele administrative.

În cadrul intervenției, reprezentantul ICI București a discutat despre utilizarea tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale în sprijinul proceselor administrative, precum și despre importanța colaborării între instituțiile publice, mediul de cercetare și furnizorii de soluții tehnologice.

Congresului Primarilor și Administrației Locale din România este o platformă dedicată administrației publice locale, care facilitează dialogul între primari, reprezentanți ai instituțiilor centrale, experți și companii din domeniul tehnologiei și consultanței. Evenimentul își propune să ofere un spațiu pentru schimb de idei, prezentarea unor soluții aplicabile și identificarea de oportunități de colaborare.