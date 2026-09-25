Conor Dempsey este noul vicepreședinte al LAWG: Parteneriatele sunt esențiale pentru a transforma inovația în rezultate concrete pentru pacienți

Asociația Local American Working Group – LAWG anunță alegerea noului Vice-Președinte, Conor Dempsey – Managing Director MSD România și Republica Moldova, pentru un mandat în Consiliul Director până în iunie 2028. Conor se alătură actualilor membri din conducerea asociației, Cătălin Radu – Președinte LAWG și General Manager Bristol Myers Squibb România, respectiv Radu Rășinar – Secretar General LAWG și Country President AstraZeneca România, potrivit unui comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Conor Dempsey aduce în România o experiență amplă, acumulată în cei peste 15 ani de activitate în cadrul MSD, atât în funcțiile de conducere deținute în filialele naționale din Irlanda, Croația și Slovenia, cât și în calitatea de membru al echipei de leadership la nivel regional în Europa de Sud-Est.

„Nicio organizație și nicio companie nu pot genera singure schimbări sistemice. Progresul apare atunci când aducem împreună expertiză, perspective diferite și obiective comune. Acesta este și spiritul LAWG. Sunt bucuros să contribui în cadrul acestei platforme de colaborare și să lucrez alături de colegii din companiile membre pentru a susține inovația, cercetarea și accesul pacienților la soluțiile de care au nevoie. Parteneriatele sunt esențiale pentru a transforma inovația în rezultate concrete pentru pacienți și pentru a sprijini dezvoltarea unui sistem de sănătate mai rezilient, mai sustenabil și mai orientat către viitor. Sunt convins că, lucrând împreună, putem contribui la consolidarea ecosistemului de sănătate și a sectorului de științe ale vieții din România, în beneficiul pacienților și al societății”, a declarat Conor Dempsey, Vice-Președinte LAWG.

Asociația LAWG, cu 16 ani de activitate, este un promotor al inovației în sănătate în România și susține dezvoltarea politicilor publice în sprijinul unui sistem de sănătate eficient, centrat pe pacient, cu acces crescut al pacienților la inovație medicală.

LAWG reunește companiile farmaceutice lidere la nivel mondial în domeniul cercetării și biotehnologiei, preponderent americane sau cu investiții majore în Statele Unite ale Americii, care își dedică activitatea dezvoltării medicamentelor inovatoare: Abbvie, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Roche și UCB. Asociația a fost înființată cu sprijinul organizației Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), una dintre cele mai importante organizații globale a producătorilor de medicamente inovatoare.

Direcțiile strategice ale asociației pentru următorii doi ani vizează promovarea valorii inovației medicale, esențială pentru pacienți și pentru societate, alături de consolidarea competitivității sectorului de studii clinice din România. Extinderea parteneriatelor strategice ale organizației, în scopul conlucrării pentru un sistem de sănătate rezilient și adaptat nevoilor pacienților este, de asemenea, un element central pe agenda asociației. În plus, activitatea LAWG se va concentra pe încurajarea digitalizării în sănătate și a prevenției, ca factori importanți pentru creșterea calității vieții pacienților și reducerea presiunii asupra sistemului medical pe termen mediu și lung.

Hubul de Inovație în Sănătate este unul dintre proiectele de impact în care LAWG are rolul de Membru Fondator (din 2023), alături de Ministerul Sănătății și Alianța Universitară G6-UMF, reprezentând 6 Universități de Medicină și Farmacie din România. Prin activitatea curentă a Consiliului Director LAWG și a asociației, participarea la direcțiile strategice și acțiunile Hubului de Inovație în Sănătate rămâne o prioritate pentru Local American Working Group.