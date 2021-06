Conservatorii Angelei Merkel au obţinut o victorie clară în faţa extremei drepte în scrutinul din landul Saxonia-Anhalt (rezultate parțiale)

Ministrul german de externe, Heiko Maas, a făcut luni apel la Uniunea Europeană să elimine posibilitatea de veto de care dispune fiecare stat membru pentru ca UE ”să nu mai fie luată ostatică” în capacitățile sale de acțiune, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Nu ne mai putem permite să fim luaţi ostatici de cei care paralizează politica externă europeană prin vetoul lor. Cei care fac asta se joacă, pe termen mai scurt sau mai lung, cu coeziunea Europei”, a spus Maas într-o conferinţă de presă la Berlin.

Potrivit ministrului german, revenirea la un principiu al majorităţii în cadrul unui vot între statele membre ar permite să se evite ameninţarea unei Uniuni Europene ”cu două viteze”.

The Recovery Plan for Europe has set new standards in terms of solidarity. After the crisis, we also have to make progress in terms of our ability to act in foreign policy. Those who paralyze EU foreign policy with vetoes are gambling with Europe’s cohesion- @HeikoMaas #BoKo2021

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) June 7, 2021