Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic

Corespondență din Washington

Consilierii președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională, politică externă și politici economice și sociale au avut, joi și vineri, la Washington o serie de întrevederi cu oficiali americani, inclusiv cu viitorul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, cu consilierul adjunct pentru securitate națională al președintelui SUA, Andy Baker, și cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului.

Discuțiile lui Marius Lazurca – consilier pentru securitate națională și politică externă – și ale lui Radu Burnete – consilier pentru politici economice și sociale – cu oficialii americani au fost axate pe consolidarea parteneriatului strategic româno-american, securitatea pe Flancul Estic al NATO și stabilitatea regiunii Mării Negre.

Vineri dimineață a avut loc „un mic dejun de lucru cald și cordial” cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite, Darryl Nirenberg, întâlnire găzduită de ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. La discuții a participat și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice.

„Împreună cu colegul meu Radu Burnete, am avut un schimb de opinii consistent, care reflectă forța și profunzimea parteneriatului nostru. Așteptăm cu încredere realizări și mai mari în perioada următoare!”, a transmis Lazurca, într-o postare pe X.

A warm and cordial working breakfast this morning with U.S. designated Ambassador Darryl Nirenberg, hosted by Ambassador @DanAndreiMuraru. Together with my colleague @radu_burnete, we had meaningful exchange of views reflecting the strength and depth of our partnership. Looking… pic.twitter.com/Tva6l4MzBv — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) February 20, 2026

Viitorul ambasador american în România este așteptat în România săptămâna viitoare, după ce a parcurs toate etapele confirmării sale în funcție, de la nominalizarea de către Donald Trump până la audierea în Senat și depunerea jurământului.

Anterior, consilierii prezidențiali au avut, la Washington, discuții cu consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Andy Baker. Întâlnirea a vizat prioritățile comune de securitate, în special în contextul evoluțiilor de pe Flancul Estic al NATO și al situației din regiunea Mării Negre.

„Am abordat priorități comune de securitate pe Flancul Estic al NATO, stabilitatea la Marea Neagră și rolul esențial al României în apărarea euro-atlantică. Este momentul să creștem nivelul ambiției noastre strategice”, a precizat Marius Lazurca.

Cei doi oficiali români s-au întâlnit cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului, cel care este considerat arhitectul strategiei naționale de apărare a Statelor Unite și care a propus un NATO 3.0 la cea din urmă reuniune a miniștrilor apărării din țările NATO.

De asemenea, consilierul prezidențial Radu Burnete a luat parte și la o masă rotundă cu think tank-ul american Atlantic Council. Cei doi oficiali au făcut parte din delegația președintelui Nicușor Dan, însă deplasarea lor la Washington fusese planificată anterior pentru întrevederi cu oficialii administrației Trump.

Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.

Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.