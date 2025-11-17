DIASPORA
Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora
Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan, a anunțat luni desfășurarea unei importante ședințe de lucru la Palatul Cotroceni, dedicată coordonării politicilor statului român pentru diaspora, în contextul în care „un sfert din populația României locuiește astăzi în afara granițelor țării”.
Potrivit acestuia, întâlnirea a fost convocată la inițiativa președintelui Nicușor Dan, care „acordă o atenție constantă și prioritară relației cu diaspora, tratând-o ca pe o responsabilitate strategică a statului”.
La discuții au participat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorii României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Italia, Germania, Franța, precum și însărcinatul cu afaceri în Spania – țările care găzduiesc cele mai numeroase comunități românești din Uniunea Europeană.
Tomac a descris reuniunea drept „o discuție necesară și constructivă, bazată pe onestitate și pe recunoașterea nevoii unui dialog interinstituțional real, care să ducă la o coordonare eficientă și coerentă”.
În acest context, el a subliniat că „instituțiile statului au obligația de a acționa împreună, nu în paralel”, astfel încât politicile dedicate românilor din străinătate să fie adaptate nevoilor acestora și implementate cu „profesionalism, responsabilitate și consecvență”.
Consilierul onorific a reiterat angajamentul statului român față de cetățenii aflați peste hotare, afirmând că „românii, oriunde s-ar afla, rămân parte integrantă a națiunii române și vor fi tratați ca atare”.
El a subliniat și potențialul diasporei.
„Ei pot și doresc să contribuie la dezvoltarea României, iar statul român are datoria de a le proteja drepturile și interesele, atât în țară, cât și peste hotare. Rolul nostru este de a crea cadrul în care contribuția lor să fie recunoscută, valorizată și sprijinită în mod real.”, a adăugat Tomac.
DIASPORA
Organizațiile românești din diaspora din SUA și Europa condamnă interferența străină în alegerile din România și fac apel la apărarea integrității procesului democratic
Peste 20 dintre cele mai importante organizații românești din diaspora americană, dar și din Europa, fac apel către autoritățile române, exprimându-și profunda îngrijorare față de rapoartele recente de ingerință străină în procesul electoral al României.
Potrivit unui declarații publicate pe pagina Romanian United Foundation, mai multe organizații din diaspora românească și-au exprimat îngrijorarea profundă față de rapoartele privind interferența străină în procesul electoral din România. Într-o declarație comună, acestea subliniază concluziile Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care evidențiază activități cibernetice maligne desfășurate de actori străini, având scopul de a afecta integritatea procesului democratic.
“Aceste acțiuni subminează suveranitatea României și amenință rolul său de membru puternic al Uniunii Europene și NATO, precum și de partener valoros în alianța transatlantică”, au transmis reprezentanții organizațiilor.
Declarația solicită autorităților române să ia măsuri urgente, printre care:
- O investigație deplină și transparentă asupra acuzațiilor de interferență străină;
- Consolidarea măsurilor de protecție pentru sistemele electorale și instituțiile democratice;
- Implicarea societății civile, a comunităților din diaspora și a partenerilor internaționali în eforturile de apărare a integrității democratice.
În plus, organizațiile fac apel la comunitatea internațională să sprijine România în combaterea amenințărilor la adresa democrației sale și să asigure solidaritatea transatlantică.
Această declarație rămâne deschisă pentru semnături din partea altor organizații și persoane care împărtășesc aceleași valori democratice.
Curtea Constituțională a României a anulat vineri, printr-o decizie în unanimitate a celor nouă judecători constituționali, întregul proces electoral privind alegerea președintelui României. În motivarea care a stat la baza deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale, CCR a arătat că “procesul electoral privind alegerea Președintelui României a fost viciat pe toată durata desfășurării lui și în toate etapele de multiple neregularități și încălcări ale legislației electorale”.
Principalul partener al României, Statele Unite, și alți parteneri precum Marea Britanie, Estonia, Polonia, Franța Lituania, Cehia, Portugalia și Spania, și-au reafirmat încrederea în instituțiile și procesele democratice ale României, inclusiv în investigațiile privind influența străină malignă după decizia Curții Constituționale a României de anulare a alegerilor prezidențiale. Și președinția G7, asigurată de Italia, se declară “foarte îngrijorată de activitățile hibride ale Rusiei în influențarea alegerilor din România”.
“Interferența Rusiei în alegerile din România confirmă că planurile agresive ale Kremlinului se extind la UE și NATO“, a transmis și ministrul de externe al Ucrainei.
Decizia CCR a venit ca urmare a unor sesizări, inclusiv din partea Calea Europeană, după ce președintele Klaus Iohannis a autorizat desecretizarea documentelor din ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării și după ce România i-a informat pe aliații din NATO că va lua “toate măsurile necesare pentru a proteja democrația, securitatea națională și suveranitatea”, cu ocazia participării ministrului de externe Luminița Odobescu la ministeriala de externe a NATO.
Informațiile desecretizate au indicat că au fost obținute date certe care relevă intențiile unor persoane de pe teritoriul României de a afecta suveranitatea statului român, “stabilindu-și obiectivul comun de a sprijini demersurile politice ale candidatului Călin Georgescu de a accede pe funcția de președinte al României”. Informațiile declasificate au arătat cum conturi de pe rețeaua de socializare TikTok au fost instrumentalizate și activate în acest scop. TikTok nu l-a marcat pe Călin Georgescu drept candidat politic, iar conținutul asociat hashtag-urilor campaniei lui Georgescu a ajuns pe locul 9 la nivel mondial în topul trendurilor de promovare. Totodată, un finanțator a plătit 381.000 de dolari către utilizatori TikTok care să-l promoveze pe Călin Georgescu, iar infrastructura procesului electoral s-a aflat sub presiune, România fiind țintită de 85.000 de atacuri cibernetice prin platforme de criminalitate cibernetică de sorginte rusă, care au fost lansate prin sisteme informatice din peste 33 de țări.
DIASPORA
Lucian Bode, întâlnire cu românii din Spania: Guvernarea PNL a accelerat procedurile dublei cetățenii pentru că statul român vă consideră parte a marii familii românești
Diaspora românească din Spania reprezintă o carte de vizită foarte importantă pentru România, a declarat sâmbătă secretarul general al PNL Lucian Bode, care a avut, alături de președintele liberal Nicolae Ciucă și europarlamentarul Rareș Bogdan, mai multe întâlniri cu românii stabiliţi în regiunea Barcelonei şi a Madridului, “oameni care chiar dacă locuiesc şi trăiesc de mulţi ani în Spania sunt foarte legaţi de ţară şi preocupaţi de soarta României”.
“Faptul că sub o guvernare PNL s-au accelerat procedurile pentru împlinirea visului dublei cetăţenii arată că statul român îi consideră parte a marii familii româneşti”, a adăugat liberalul, care a punctat că “românii din Spania poartă România în suflet!”.
“Românii din Spania poartă România în suflet! Sunt o comunitate dinamică, care s-a integrat foarte bine şi care aduce o contribuţie semnificativă economiei Spaniei! Am avut întâlniri foarte bune în aceste două zile cu românii stabiliţi în regiunea Barcelonei şi a Madridului, oameni care chiar dacă locuiesc şi trăiesc de mulţi ani în Spania sunt foarte legaţi de ţară şi preocupaţi de soarta României. În continuare, în ceea ce ne priveşte, le-am transmis românilor că acordăm o atenţie specială relaţiei cu autorităţile spaniole pentru că ne dorim să avem o foarte bună cooperare pentru a veni în sprijinul lor. Faptul că sub o guvernare PNL s-au accelerat procedurile pentru împlinirea visului dublei cetăţenii arată că statul român îi consideră parte a marii familii româneşti. Este doar o chestiune de timp până se va materializa pe deplin”, a scris Lucian Bode, sâmbătă pe Facebook.
El a adăugat că “diaspora românească din Spania reprezintă o carte de vizită foarte importantă pentru România”.
DIASPORA
Premierul Nicolae Ciucă și omologul său spaniol anunță înființarea unui Grup de lucru privind acordarea dublei cetățenii românilor din Spania
Premierii României și Spaniei au anunțat astăzi, 23 noiembrie, că cele două Guverne își propun să înființeze un Grup de lucru în vederea analizării soluţiilor pentru acordarea dublei cetăţenii membrilor comunităţii române din Spania.
Acest anunț a fost făcut în Spania, unde a avut loc prima şedinţă comună a Guvernelor de la Bucureşti şi Madrid.
„Astăzi, în Spania, trăiesc aproximativ 1.100.000 de români. Este o comunitate foarte respectată în Spania, care participă la dezvoltarea Spaniei, de aceea doresc să mulțumesc comunității de români prezenți în Spania, pentru contribuția lor la progresul țării noastre. Cu toții au strânse legături cu Spania, au rădăcini în Spania. Pentru toți aceștia am hotorât să creăm Un grup de lucru pentru a studia posibilitatea de a ajunge să aibă cetățenie spaniolă fără să fie nevoiți să renunțe la cea română”, a transmsi premierul Spaniei, Pedro Sanchez, în cadrul conferinței de presă de astăzi.
De asemenea, prim-ministrul Nicolae Ciucă a salutat decizia luată de România și Spania privind înființarea acestui Grup de lucru: „Astăzi a avut loc o înțelegere pe ceea ce înseamnă constituirea unui Grup de lucru care va intra în negocierile privind asigurarea cadrului legal a dublei cetățenii pentru cetățenii români care doresc să obțină și cetățenia spaniolă. Este o dovadă clară a modului în care Guvernul spaniol și cetățenii spanioli apreciază relația cu statul român și apreciază cetățenii români care sunt astăzi prezenți în Spania”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii
Comisarul european pentru apărare cere țărilor de pe flancul estic să își acorde garanții reciproce de apărare, alături de articolul 5 din Tratatul NATO și clauza de apărare reciprocă din Tratatul UE
Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora
Nawrocki dorește ca Polonia să fie un “lider” în UE și al relațiilor Europa-SUA și consideră că UE “se îndepărtează de fundația pe care a fost construită”
Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei
Estonia „condamnă cu fermitate sabotarea” unei linii de cale ferată din Polonia: Răspunsul UE și NATO trebuie să fie unul comun
Eurostat: În 2023, România și Luxemburg au înregistrat cele mai mici cheltuieli pentru asistența medicală din UE raportate la PIB
România, beneficiar important al noilor investiții europene pentru decarbonizarea transporturilor: Peste 25 de mil. euro pentru infrastructura electrică de încărcare și modernizarea Portului Constanța
Nicușor Dan convoacă ședința CSAT consacrată Strategiei Naționale de Apărare a Țării. Documentul va fi avizat înainte de prezentarea și adoptarea în plenul Parlamentului
Consiliul UE aprobă noile norme privind suspendarea călătoriilor fără viză pentru țările terțe
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Trending
- ROMÂNIA5 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- PARLAMENTUL EUROPEAN4 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE1 week ago
Președintele Concordia: OCDE va aduce României standarde de guvernanță ce atrag capital ieftin pe termen lung, iar UE ne-a deschis accesul la piața unică