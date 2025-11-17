Consilierii lui Nicușor Dan, ministrul de externe și ambasadorii în Marea Britanie, Italia, Spania, Germania și Franța s-au întâlnit la Cotroceni pentru a coordona politicile statului român pentru diaspora

Europarlamentarul Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al președintelui Nicușor Dan, a anunțat luni desfășurarea unei importante ședințe de lucru la Palatul Cotroceni, dedicată coordonării politicilor statului român pentru diaspora, în contextul în care „un sfert din populația României locuiește astăzi în afara granițelor țării”.

Potrivit acestuia, întâlnirea a fost convocată la inițiativa președintelui Nicușor Dan, care „acordă o atenție constantă și prioritară relației cu diaspora, tratând-o ca pe o responsabilitate strategică a statului”.

La discuții au participat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorii României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Italia, Germania, Franța, precum și însărcinatul cu afaceri în Spania – țările care găzduiesc cele mai numeroase comunități românești din Uniunea Europeană.

Tomac a descris reuniunea drept „o discuție necesară și constructivă, bazată pe onestitate și pe recunoașterea nevoii unui dialog interinstituțional real, care să ducă la o coordonare eficientă și coerentă”.

În acest context, el a subliniat că „instituțiile statului au obligația de a acționa împreună, nu în paralel”, astfel încât politicile dedicate românilor din străinătate să fie adaptate nevoilor acestora și implementate cu „profesionalism, responsabilitate și consecvență”.

Consilierul onorific a reiterat angajamentul statului român față de cetățenii aflați peste hotare, afirmând că „românii, oriunde s-ar afla, rămân parte integrantă a națiunii române și vor fi tratați ca atare”.

El a subliniat și potențialul diasporei.

„Ei pot și doresc să contribuie la dezvoltarea României, iar statul român are datoria de a le proteja drepturile și interesele, atât în țară, cât și peste hotare. Rolul nostru este de a crea cadrul în care contribuția lor să fie recunoscută, valorizată și sprijinită în mod real.”, a adăugat Tomac.