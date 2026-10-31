Consilierul lui Nicușor Dan, la Washington: Suntem pregătiți să facem mai mult, dar avem nevoie de prezență militară și economică mai puternică a SUA în România

România este pregătită să facă mai mult, dar descurajarea necesită o prezență militară și economică americană mai puternică în România, a transmis, într-o postare pe X, consilierul pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca.

Lazurca a efectuat o vizită la Washington, unde a avut întrevederi cu Elbridge Colby, subsecretar de război pentru politici, Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice, Thomas DiNanno, subsecretar de stat pentru controlul armamentului și securitate internațională, și Dan Holler, consilier al secretarului de stat.

Vizita consilierului președintelui Nicușor Dan în capitala SUA a avut loc pe fondul revizuirii posturii militare americane în Europa, iar contactele bilaterale sunt așteptate să continue săptămâna viitoare, la București, printr-o vizită a subsecretarului Colby. De altfel, Lazurca și Colby s-au mai întâlnit de două ori în luna august, tot la Washington și la cartierul general al NATO de la Bruxelles. Oficialul american, considerat arhitectul strategiei de apărare a SUA, este cel responsabil de procesul privind repoziționarea trupelor americane pe continent.

Productive week in Washington: Under Secretary of War for Policy Elbridge Colby, Under Secretary of State for Political Affairs Allison Hooker, Under Secretary of State for Arms Control and International Security Thomas DiNanno, and Counselor to the Secretary of State Dan Holler, plus meetings with Congress, think tanks and the media. Romania is an indispensable U.S. Ally in the Black Sea, on the frontline and doing its part. We’re ready to do more, while we understand that long-term deterrence requires U.S. solidarity and a stronger military and economic presence in Romania.

@USWPColby

@UnderSecStateP

@UnderSecT

@danholler

@DanNeculaescu — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) October 30, 2026

“România este un aliat indispensabil al SUA în regiunea Mării Negre, aflat în prima linie și care își îndeplinește rolul. Suntem pregătiți să facem mai mult, înțelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea SUA și o prezență militară și economică mai puternică în România“, a scris Lazurca, pe X, despre concluziile acestei vizite în care a fost însoțit, asemenea deplasării din luna august, de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad.

La Washington, consilierul prezidențial a acordat și două interviuri, la CNN și la Daily Signal, ocazii cu care a legat susţinerea pentru o prezenţă militară SUA mai puternică în România de faptul că peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră, iar peste 115 drone au încălcat spaţiul aerian al țării.

Tot în Daily Signal a publicat și președintele Nicușor Dan un articol de opinie, șeful statului subliniind că România este pregătită să investească în continuare în capabilități și infrastructură militară și să își asume responsabilități suplimentare pentru a face prezența SUA mai eficientă strategic și mai puțin costisitoare.

Really enjoyed this conversation. Hope we can do it again.

@DanNeculaescu

@USAmbRO — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) October 31, 2026

Totodată, ministrul de externe Dan Neculăescu a afirmat joi, într-un interviu la TVR, că România se află în dialog cu administrația americană privind viitorul prezenței militare a SUA pe teritoriul țării noastre și că a transmis Washingtonului argumentele pentru menținerea și consolidarea acesteia, în contextul evaluării posturii militare americane în Europa.

Șeful diplomației române a precizat că există o ofertă adresată părții americane, însă nu a oferit detalii despre eventualele costuri pe care România ar fi dispusă să le suporte.