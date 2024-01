Consilierul pentru securitate națională al Casei Albe se va întâlni în Thailanda cu ministrul chinez de externe, dovadă că cele două țări doresc să mențină deschise liniile de comunicare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o discuție ”bună și sinceră” cu premierul chinez Li Qiang, prilejuită de participarea celor doi la cea de-a 54-a ediție a Forumului Economic Mondial de la Davos, care urmărește să ”recostruiască încrederea”.

”Trebuie să trecem la acțiune în ceea ce privește reechilibrarea schimburilor noastre comerciale și să evităm politicile care denaturează concurența. Companiile din UE merită condiții de concurență echitabilă. Și să continuăm să consolidăm încrederea prin creșterea cooperării în domeniul climei și al schimburilor interumane”, a precizat oficialul european într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter.

Good and frank discussion with Premier Li.

We need to move to action on rebalancing our trade and avoid distortive policies.

EU companies deserve a real level playing field.

And let’s keep building trust with growing cooperation in climate and people-to-people exchanges. pic.twitter.com/CiKBqQTG3P

