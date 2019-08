Consilierul premierului britanic pentru Afaceri Europene, primă întâlnire cu înalți funcționari europeni la Bruxelles. UE a transmis din nou Guvernului Johnson că acordul privind Brexit-ul nu va fi renegociat

Polonia marchează astăzi, 1 august, 75 de ani de la Revolta din Varșovia, operațiunea din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a eliberat capitala Poloniei de sub ocupația Germaniei naziste înaintea avansului Armatei Roșii.

La comemorarea importantului eveniment istoric a participat și ministrul german de externe, Heiko Mass, reiterând responsabilitatea morală pe care Germania o poartă pentru război: ”Nimeni nu ar trebui să uite niciodată suferinţa îndurată de Polonia”, citat DW, relatează Agerpres.

În același timp Germania consideră ”închisă” chestiunea reparaţiilor pentru Polonia, a declarat ministrul de externe Heiko Maas la Varşovia.

Citiți și: Ministrul german de externe, despre reparațiile datorate Poloniei după cel de-al Doilea Război Mondial: “Acest subiect este închis pentru Germania”

Rebeliunea din anul 1944 a coincis cu retragerea trupelor germane și apropierea trupelor sovietice de suburbiile estice ale orașului. În mod controversat, ofensiva sovietică s-a oprit chiar la porțile orașului, în vreme ce luptele din oraș dintre polonezi și germani au continuat timp de 63 de zile, fără ca revolta polonezilor să fie sprijintă semnificativ din exterior.

Today marks 75 years since outbreak of #WarsawRising – Polish Home Army’s biggest #WWII military operation against #NaziGermany’s forces.

Politically it was meant to quash #USSR’s plans to sovietize 🇵🇱 & to liberate Warsaw before advancing #RedArmy.

🇵🇱 https://t.co/R0ILXiRnVW pic.twitter.com/8olGAP7ycf

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) August 1, 2019