Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO

Alianța între Japonia și Statele Unite este „esențială pentru descurajarea agresiunilor militare chineze”, a subliniat secretarul de stat al Apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei întrevederi cu ministrul japonez al Apărării Shinjiro Koizumi, ce a avut loc la Tokyo, conform AFP, citat de Agerpres.

Întâlnirea a fost prilejuită de vizita de două zile – de luni până miercuri – a președintelui SUA, Donald Trump, în Japonia, care a inclus și discuții legate de apărare.

„Pentru a răspunde unor evenimente regionale neprevăzute și a garanta securitatea țării noastre, alături de Japonia, suntem nerăbdători să continuăm consolidarea alianței noastre”, a adăugat Hegseth.

Japonia, o țară care are în Constituția pacifistă o limitare a capacităților militare, consacrate doar dimensiunii defensive, se orientează în prezent spre o politică de apărare mult mai activă sub impulsul SUA. Aproximativ 60.000 de militari americani sunt staționați în prezent în arhipelagul nipon.

Ministrul apărării japonez a confirmat, la rândul său, că Japonia dorește să-și crească bugetul militar la 2% din Produsul Intern Brut (PIB) până la sfârșitul anului fiscal actual, care se încheie la 31 martie 2026, devansând cu doi ani calendarul inițial.

„Ținând cont de consolidarea semnificativă a capacităților balistice în regiune este importantă întărirea, fără răgaz, a sistemului nostru de apărare antirachetă”, a explicat Koizumi, reiterând obiectivul stabilit săptămâna trecută de către șefa guvernului nipon Sanae Takaichi.

Oficialul nipon a accentuat și practica netransparentă a Chinei în domeniul cheltuielilor militare.

Cu ocazia vizitei sale în Japonia, Donald Trump a avut o întâlnire cu noul prim-ministru conservator nipon Sanae Takaichi.

Cu această ocazie, cei doi lideri au semnat un acord-cadru privind cooperarea pentru asigurarea aprovizionării cu minerale critice și pământuri rare.

China deține aproape un monopol asupra acestor resurse, pe care le-a transformat într-un instrument economic strategic în disputa comercială cu Statele Unite, iar Washingtonul caută să consolideze parteneriatele cu alte state pentru a reduce această dependență.