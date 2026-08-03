Consilierul prezidențial Marius Lazurca, după vizita la Washington: România își consolidează angajamentele de apărare cu SUA și securitatea la Marea Neagră

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a transmis că România și-a reafirmat angajamentul față de parteneriatul strategic cu Statele Unite în cadrul vizitei efectuate săptămâna trecută la Washington, unde a avut întâlniri cu oficiali ai Administrației americane și cu reprezentanți ai Congresului.

„Mă bucur că am reprezentat România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a consolida securitatea comună la Marea Neagră”, a scris Lazurca pe platforma X.

Proud to have represented Romania in Washington last week. Our message was simple: Romania stands with the United States. We met with U.S. officials to deepen our defense commitments and strengthen our shared security on the Black Sea. 🇷🇴🇺🇸@SenatorWicker@CounselorDOS… — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 3, 2026

În mesajul său, consilierul prezidențial a menționat întâlnirile avute cu președintele Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul SUA, senatorul Roger Wicker, cu reprezentanți ai Departamentului de Stat, cu subsecretarul american al Apărării pentru politici, Elbridge Colby, precum și cu ambasadorul Statelor Unite în România.

Vizita a avut loc la solicitarea președintelui Nicușor Dan. Anterior, Marius Lazurca a anunțat că șeful statului l-a desemnat să efectueze deplasarea la Washington împreună cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, pentru discuții cu reprezentanți ai Administrației Trump și cu lideri ai Congresului american.

„Președintele Dan m-a trimis pe mine și pe șeful Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administrația Trump și liderii Congresului în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securității la Marea Neagră”, a precizat la începutul săptămânii trecute consilierul prezidențial.

Lazurca a legat vizita de contextul de securitate din regiune, evocând incidentele recente în care avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au interceptat și doborât drone rusești care au încălcat spațiul aerian al României.

„Aceste amenințări ne amintesc cât de important este parteneriatul nostru solid de securitate cu SUA și cât de recunoscători suntem pentru asta. Pace prin forță”, a transmis consilierul prezidențial.

Totodată, vizita a avut loc în timp ce Departamentul Apărării al SUA a lansat oficial revizuirea posturii militare americane în Europa (Europe Posture Review), un proces anunțat anterior de secretarul apărării, Pete Hegseth, și care urmărește adaptarea prezenței forțelor americane la noile priorități strategice ale Washingtonului.

Anunțul a fost făcut de subsecretarul apărării, Elbridge Colby, care a subliniat că obiectivul este accelerarea tranziției către un NATO în care statele europene își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.