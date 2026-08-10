Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la Ankara pentru discuții cu oficiali turci: Securitatea Mării Negre, în topul agendei

ROMÂNIASECURITATENATO
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă Marius Lazurca a anunțat duminică că se află la Ankara, la instrucțiunile președintelui Nicușor Dan, pentru discuții cu oficiali turci, în centrul agendei aflându-se securitatea Mării Negre.

„Urmând instrucțiunile președintelui Nicușor Dan, următoarea mea oprire este Ankara, pentru discuții cu aliații noștri turci. Securitatea Mării Negre este în topul agendei”, a transmis Marius Lazurca într-un mesaj publicat pe platforma X și însoțit de o fotografie cu președinții Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdogan, care s-au întâlnit în luna iunie la Istanbul.

Consilierul prezidențial a precizat că vizita la Ankara face parte din demersurile României de consolidare a cooperării în domeniul securității cu Turcia, aliat al României în NATO.

Pe agenda discuțiilor se află întâlniri cu ministrul turc de interne Okay Memiş, ministrul afacerilor externe Hakan Fidan și ministrul apărării Yaşar Güler. Lazurca urmează, de asemenea, să discute cu Akif Çağatay Kılıç, consilier principal al președintelui Turciei pentru politică externă și securitate, precum și cu Ayşe Berris Ekinci, viceministru al afacerilor externe.

Vizita la Ankara vine după deplasarea la Washington, iar consilierul prezidențial a transmis că mesajul României privind contribuția sa la securitatea NATO rămâne neschimbat.

„După Washington, mesajul este neschimbat: România este pregătită să facă mai mult pentru securitatea NATO”, a afirmat Marius Lazurca.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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