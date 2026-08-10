Consilierul prezidențial Marius Lazurca, la Ankara pentru discuții cu oficiali turci: Securitatea Mării Negre, în topul agendei

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă Marius Lazurca a anunțat duminică că se află la Ankara, la instrucțiunile președintelui Nicușor Dan, pentru discuții cu oficiali turci, în centrul agendei aflându-se securitatea Mării Negre.

„Urmând instrucțiunile președintelui Nicușor Dan, următoarea mea oprire este Ankara, pentru discuții cu aliații noștri turci. Securitatea Mării Negre este în topul agendei”, a transmis Marius Lazurca într-un mesaj publicat pe platforma X și însoțit de o fotografie cu președinții Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdogan, care s-au întâlnit în luna iunie la Istanbul.

Consilierul prezidențial a precizat că vizita la Ankara face parte din demersurile României de consolidare a cooperării în domeniul securității cu Turcia, aliat al României în NATO.

Pe agenda discuțiilor se află întâlniri cu ministrul turc de interne Okay Memiş, ministrul afacerilor externe Hakan Fidan și ministrul apărării Yaşar Güler. Lazurca urmează, de asemenea, să discute cu Akif Çağatay Kılıç, consilier principal al președintelui Turciei pentru politică externă și securitate, precum și cu Ayşe Berris Ekinci, viceministru al afacerilor externe.

Vizita la Ankara vine după deplasarea la Washington, iar consilierul prezidențial a transmis că mesajul României privind contribuția sa la securitatea NATO rămâne neschimbat.

„După Washington, mesajul este neschimbat: România este pregătită să facă mai mult pentru securitatea NATO”, a afirmat Marius Lazurca.