Consiliul de Securitate al ONU marchează 75 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Ministrul Bogdan Aurescu, între cei 50 de miniștri de externe ai lumii care vor prezenta “lecțiile învățate pentru a preveni viitoare atrocități”

Estonia a câștigat pentru prima dată în istorie un mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, devansând vineri, la New York, România, în urma alegerilor care au avut loc în plenul Adunării Generale a Națiunilor Unite.

Estonia, stat membru al ONU din 1991, a obținut 132 de voturi, în turul al doilea al alegerilor, față de cele 58 ale României, marcând totodată un eșec major al României, țară care a mai deținut această poziție de patru ori de la aderarea sa la ONU, în 1955.

Delegația estoniană a fost condusă de președinta Kersti Kaljulaid, care în momentul aflării rezultatului a sărit de pe scaune, a aplaudat și s-a îmbrățișat cu membrii delegație, într-o explozie de bucurie.

Ulterior, pe Twitter, Kaljulaid a scris: ”Candidatura pentru Consiliul de Securitate al ONU a fost prima pentru Estonia. Am candidat pentru că avem o singură planetă de care trebuie să avem grijă și fiecare trebuie să facă acest lucru”.

”Mulțumim! Estonia este membru al Consiliului de Securitate al ONU, perioada 2020-2021”, a mai scris ea.

Thank you! #Estonia is member of #UNSC in 2020-21! pic.twitter.com/2vMbsbZTHd

— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) June 7, 2019