CONSILIUL DE SECURITATE
Consiliul de Securitate al ONU se întrunește de urgență la cererea Estoniei, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia
Ministerul estonian de Externe a anunțat duminică convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului de Securitate al ONU, programată luni, ca reacție la încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către trei avioane de luptă rusești MiG-31, relatează AFP, preluat de Agerpres. Incidentul, petrecut vineri, a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde aeronavele rusești au rămas timp de aproximativ 12 minute, potrivit autorităților de la Tallinn și NATO.
Italia, aflată la comanda misiunii NATO de poliție aeriană în statele baltice, împreună cu Suedia și Finlanda, a ridicat de la sol avioane pentru a intercepta aeronavele rusești.
Rutte salută răspunsul „rapid și decisiv" al NATO la încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Estoniei
„Pe 22 septembrie (…), Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență ca răspuns la încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian vineri de către Rusia”, a transmis Ministerul estonian de Externe.
Este pentru prima dată, în cei 34 de ani de apartenență la ONU, când Estonia solicită oficial o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate. Țara baltică, membră UE și NATO și susținătoare fermă a Ucrainei, consideră incidentul parte a unei strategii deliberate a Moscovei.
Premierul estonian Kristen Michal a anunțat deja că va cere activarea articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliați atunci când un stat membru se confruntă cu o amenințare directă.
Ministrul de externe Margus Tsahkna a afirmat că această încălcare face „parte dintr-un model comportamental mai larg al Rusiei, menit să testeze hotărârea Europei și a NATO”. El a subliniat că „acest comportament necesită un răspuns internațional” și a adăugat că „este incompatibil cu responsabilitățile unui membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU”.
Incidentul survine pe fondul intensificării provocărilor militare rusești la granițele estice ale NATO: în urmă cu zece zile, aproximativ 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei, iar ulterior o dronă de luptă rusească a rămas timp de o oră în spațiul aerian al României.
CONSILIUL DE SECURITATE
Peste 40 de țări, inclusiv SUA, România, Ucraina și R. Moldova, și-au exprimat „profunda îngrijorare” la ONU cu privire la incursiunea dronelor Rusiei în Polonia
48 de state, printre care și Statele Unite, România și Republica Moldova, și Delegația UE la ONU și-au asumat o declarație comună la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU prin care au transmis îngrijorarea lor cu privire la încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei și au acuzat Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, anunță Reuters, citat de Agerpres.
„Suntem aici pentru a ne exprima profunda îngrijorare și a atrage atenția comunității internaționale asupra unei alte încălcări flagrante a dreptului internațional și a Cartei ONU comise de Rusia”, a declarat Marcin Bosacki, înainte reuniunii, desfășurată ca urmare a solicitării țării sale.
De altfel, el a și precizat că această întâlnire a fost cerută de Polonia „deoarece acțiunile nesăbuite ale Rusiei reprezintă nu doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o escaladare destabilizatoare care aduce întreaga regiune mai aproape de conflict decât oricând în ultimii ani”, a adăugat el, citind o declarație în numele a 48 de țări, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Statele Unite, Japonia și Canada.
„Profităm de această ocazie pentru a reitera apelul nostru adresat Federației Ruse de a înceta, fără întârziere, războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, de a renunța la orice alte provocări și de a-și respecta obligațiile consacrate în Carta ONU. Escaladarea nu poate duce la pace”, a insistat el.
Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii de urgență, a cerut, de asemenea, Rusiei să oprească „războiul său de agresiune împotriva Ucrainei” și să se abțină de la alte provocări.
Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.
Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.
Potrivit Varșoviei, un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.
După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.
Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.
Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.
Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.
Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.
Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.
În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
După ce Varșovia a solicitat activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
CONSILIUL DE SECURITATE
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters, citat de Agerpres.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Este prima dată când un membru al NATO a atacat direct și a distrus active militare ruse deasupra propriului teritoriu de la începutul războiului din Ucraina, remarcă Reuters.
Informația cum că Polonia va solicita o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU a fost difuzată miercuri noapte de agenția EFE, care cita surse ale președinției sud-coreene ale Consiliului de Securitate.
Potrivit EFE, data la care ar putea avea loc această sesiune de urgență este încă în studiu, conform acestor surse, care au împărtășit informația cu jurnaliștii prin intermediul unui grup de Whatsapp.
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk.
CONSILIUL DE SECURITATE
Franța, Germania și Regatul Unit declanșează mecanismul de reimpunere a sancțiunilor ONU asupra Iranului
Franța, Germania și Regatul Unit au anunțat joi declanșarea mecanismului de tip snapback pentru reintroducerea sancțiunilor ONU asupra Iranului, măsuri punitive suspendate prin acordul nuclear din 2015. Decizia vine pe fondul tensiunilor crescânde legate de dezvoltarea programului nuclear iranian (JCPOA), relatează The Guardian.
Conform Rezoluției 2231 a Consiliului de Securitate, mecanismul permite revenirea automată a sancțiunilor după 30 de zile, dacă nu este adoptată o nouă rezoluție care să le blocheze.
Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate, înaintată și Înaltului Reprezentant al UE, cele trei state europene (E3) au acuzat Iranul de „neconformitate clară și deliberată”, afirmând că Teheranul nu are „nicio justificare civilă” pentru stocurile ridicate de uraniu îmbogățit și că programul nuclear iranian „rămâne o amenințare la adresa păcii și securității internaționale”.
„Noi, europenii, am încercat constant și cu bună credință să rezolvăm problemele de neconformitate ale Iranului. Dar din 2019 până azi, Teheranul a renunțat, din ce în ce mai mult și deliberat, să-și respecte angajamentele din acord”, se arată în scrisoare.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a precizat că următoarele 30 de zile oferă o nouă șansă diplomatică: „Intrăm într-o nouă etapă… în care trebuie să găsim, prin mijloace diplomatice, o soluție pentru dosarul nuclear iranian”.
Teheranul a respins ferm decizia, calificând-o drept o „provocare” și un act de escaladare. Ministerul de Externe a transmis că acțiunea europeană va „submina serios” cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică și „va fi întâmpinată cu răspunsuri adecvate”.
Statement on “unlawful” E3 notification to Security Council concerning resolution 2231
The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of #Iran categorically rejects and, in the strongest possible terms, condemns the unlawful notification submitted by #France, #Germany,… pic.twitter.com/I8JGPEYvHI
— Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) August 28, 2025
Într-o scrisoare către Kaja Kallas, ministrul de externe Abbas Araghchi a subliniat că E3 „nu au nicio jurisdicție legală” pentru a reimpune sancțiunile, adăugând că Rusia și China sprijină poziția Iranului. Totodată, el a afirmat că Teheranul este pregătit să reia negocierile „într-un cadru echitabil și echilibrat”, dacă ceilalți actori vor da dovadă de „seriozitate și bună-credință”.
Pe plan economic, Iranul a avertizat cu posibile represalii. „Dacă nouă ni se interzice să ne vindem petrolul, atunci nu vom permite nici altora să-și vândă petrolul”, a declarat Yahya Al-e Eshaq, liderul Camerei de Comerț Iran-Irak.
Administrația americană a salutat decizia europenilor: „Statele Unite susțin decizia E3 și cer Iranului să se angajeze în negocieri diplomatice serioase pentru a rezolva problema nucleară”, a transmis secretarul de stat Marco Rubio.
Un purtător de cuvânt a adăugat că Washingtonul rămâne „deschis pentru un dialog direct cu Teheranul – în vederea unei soluții pașnice și de durată”.
Israelul a sprijinit măsura, prin vocea ambasadorului la ONU, Danny Danon: „Salut decizia Germaniei, Franței și Marii Britanii de a reimpune sancțiuni împotriva Iranului. Israelul și-a demonstrat deja angajamentul de a combate regimul radical de la Teheran. A sosit timpul ca și comunitatea internațională să pună mai multă presiune, să aplice mai multe sancțiuni – aceasta este singura cale prin care putem garanta siguranța și stabilitatea lumii”, a transmis diplomatul, într-un mesaj pe X.
I welcome the decision of the United Kingdom, France, and Germany to act toward reinstating the UN Security Council sanctions against Iran.
Iran continues to ignore the international community and repeatedly violate its commitments. Israel has already demonstrated its… pic.twitter.com/JqRx4iiRVj
— Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) August 28, 2025
În schimb, Moscova a condamnat ferm inițiativa. Reprezentantul Rusiei la organizațiile internaționale de la Viena, Mikhail Ulyanov, a numit pasul E3 „o mare greșeală” și „încă un demers iresponsabil” ce ar putea duce la „un blocaj total”.
The Ministers of Foreign Affairs of #France, #Germany and the #UK informed today the President of the #UN Security Council that they invoked the so-called #SnapBack procedure aimed at restoration of all previous #sanctions against #Iran. This is a big mistake. Yet another…
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 28, 2025
Beijingul a transmis, la rândul său, că reluarea sancțiunilor ar „submina serios eforturile pentru o soluție politică și diplomatică” și a reiterat apelul la dialog. China și Rusia au înaintat Consiliului de Securitate un proiect de rezoluție pentru prelungirea cu șase luni a JCPOA și a Rezoluției 2231, până în aprilie 2026.
Acordul nuclear din 2015 prevedea ridicarea sancțiunilor internaționale în schimbul limitării programului nuclear iranian. Acesta s-a destrămat după retragerea unilaterală a SUA în 2018, în timpul primului mandat Trump. De atunci, Iranul a reluat îmbogățirea uraniului la niveluri apropiate de cel militar, în timp ce sancțiunile economice și tensiunile regionale s-au amplificat.
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni vineri, în spatele ușilor închise, la cererea Franței și a Marii Britanii, pentru a discuta declanșarea mecanismului de snapback și posibilele consecințe diplomatice.
Reactivarea mecanismului riscă să izoleze din nou Iranul de economia globală, cu posibile consecințe severe asupra monedei, exporturilor și pieței petroliere.
Prima vizită a unei delegații a Camerei Reprezentanților a SUA în China din 2019: „Trebuie să spargem gheața” în relațiile bilaterale
Consiliul de Securitate al ONU se întrunește de urgență la cererea Estoniei, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia
Avioanele rusești care încalcă spațiul aerian al NATO ar trebui doborâte, consideră Petr Pavel, președintele Cehiei și fost șef al Comitetului Militar NATO
Țările europene care vor oferi Ucrainei garanții de securitate trebuie să fie pregătite să lupte cu Rusia, afirmă Stubb: Aceasta este definiția garanțiilor de securitate
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU
Casa Albă: TikTok va avea un consiliu de administrație majoritar american, acordul ar putea fi semnat „în zilele următoare”
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump la ONU, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei
România își consolidează credibilitatea și relevanța în UE: Nazare i-a informat pe omologi că țara a intrat „pe un drum solid al reformelor și relansării economice”
Ministrul Finanțelor: România are multe de învățat din modelul economic finlandez, mai ales în privința inovației și digitalizării administrației publice
UE inaugurează în Estonia cea mai mare fabrică de magneți din pământuri rare, pentru a reduce dependența de China și a spori autonomia strategică europeană
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
