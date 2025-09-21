Consiliul de Securitate al ONU se întrunește de urgență la cererea Estoniei, după încălcarea spațiului său aerian de către Rusia

48 de state, printre care și Statele Unite, România și Republica Moldova, și Delegația UE la ONU și-au asumat o declarație comună la o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU prin care au transmis îngrijorarea lor cu privire la încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone ale Rusiei și au acuzat Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU, anunță Reuters, citat de Agerpres.

„Suntem aici pentru a ne exprima profunda îngrijorare și a atrage atenția comunității internaționale asupra unei alte încălcări flagrante a dreptului internațional și a Cartei ONU comise de Rusia”, a declarat Marcin Bosacki, înainte reuniunii, desfășurată ca urmare a solicitării țării sale.

De altfel, el a și precizat că această întâlnire a fost cerută de Polonia „deoarece acțiunile nesăbuite ale Rusiei reprezintă nu doar o încălcare a dreptului internațional, ci și o escaladare destabilizatoare care aduce întreaga regiune mai aproape de conflict decât oricând în ultimii ani”, a adăugat el, citind o declarație în numele a 48 de țări, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Statele Unite, Japonia și Canada.

„Profităm de această ocazie pentru a reitera apelul nostru adresat Federației Ruse de a înceta, fără întârziere, războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, de a renunța la orice alte provocări și de a-și respecta obligațiile consacrate în Carta ONU. Escaladarea nu poate duce la pace”, a insistat el.

Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii de urgență, a cerut, de asemenea, Rusiei să oprească „războiul său de agresiune împotriva Ucrainei” și să se abțină de la alte provocări.

Alăturarea Statelor Unite în condamnarea acțiunilor nesăbuite ale Rusiei vine să liniștească aliații din cadrul NATO, după ce președintele american Donald Trump a reacționat într-un mod care a părut că minimizează gravitatea incidentului, spunând că intruziunea dronelor rusești pe teritoriul Poloniei aliate ar fi fost o „eroare” din partea Moscovei.

Premierul polonez Donald Tusk a fost nevoit să îl contrazică pe liderul american și să spună că „atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o eroare”, ci un act făcut cu bună știință.

Potrivit Varșoviei, un roi de 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării în noaptea de 9 spre 10 septembrie, în timpul unui atac cu rachete și drone de amploare asupra Ucrainei. Autoritățile poloneze au declarat că unele drone au fost doborâte preventiv, iar resturile au fost recuperate ulterior în partea centrală și estică a țării.

După ce i-a testat capacitatea defensivă, Moscova a urmărit să vadă și care este abilitatea Poloniei de a combate dezinformarea, într-o dovadă că războiul declanșat de Kremlin în Ucraina se poartă pe mai multe planuri, nu doar în spațiul convențional.

Polonia a publicat explicații detaliate cu privire la dezinformarea pe care a identificat-o pe rețelele sociale și canalele de știri, dezvăluind modul în care Rusia a combinat o campanie de dezinformare cu intruziunile sale fizice pe teritoriul NATO și consecințele ulterioare, informează Politico Europe.

Printre narațiunile identificate se numărau afirmații conform cărora Ucraina ar fi permis dronelor să pătrundă în spațiul aerian polonez pentru a atrage Polonia în război, incidentul ar fi fost o „piesă de teatru” orchestrată de Kiev și Varșovia, Belarus ar fi avertizat Polonia cu privire la sosirea dronelor și chiar că armata poloneză se pregătea să atace Belarus.

Scopul dezinformării, a afirmat Polonia, era de a redirecționa responsabilitatea pentru încălcarea spațiului aerian de la Rusia către Ucraina și de a prezenta armata și serviciile de securitate poloneze ca fiind slabe și confuze.

Acesta a fost primul episod în care un aliat NATO a fost nevoit să recurgă la arsenalul defensiv pentru a a doborî drone rusești.

Uniunea Europeană a condamnat incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei. Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”.

În plus, țara noastră s-a alăturat protestului țărilor aliate și l-a convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei la București pentru a-i trasmite nemulțumirea fermă față de caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.

După ce Varșovia a solicitat activarea Articolului 4 al Tratatului NATO, Alianța a decis să lanseze operațiunea „Santinela Estică”, o misiune de descurajare și apărare a teritoriului aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.