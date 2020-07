Consiliul European: În lipsa unui compromis privind relansarea UE, liderii europeni se reunesc duminică la prânz pentru a treia zi consecutiv

Cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană au prelungit până duminică summitul consacrat negocierilor privind pachetul de relansare economică a UE în speranța că vor depăși blocajele și divergențele și vor ajunge la un acord asupra planului de 1.824 de miliarde de euro compus din fondul de redresare și bugetul multianual pe șapte ani. Un compromis continuă să fie împiedicat de poziția statelor frugale, care în frunte cu Olanda și Austria vor condiții mai stricte și subvenții mai puține pentru statele afectate de criză, o condiție greu de acceptate de statele din sud, dar și de Germania și Franța.

După ce vineri și sâmbătă, liderii UE s-au întâlnit atât în plenul summitului, cât și în format restrâns sau bilateral, președintele Consiliului European, Charles Michel, a decis sâmbătă, la miezul nopții, să întrerupă reuniunea și să o convoace din nou pentru duminică la prânz. Politico Europe informează că imediat după închiderea summitului, cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au intrat în reuniuni cu liderii celor statelor frugale – Austria, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia -, alături de președinții Consiliului European și Comisiei Europene.

