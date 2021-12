Consiliul European: Klaus Iohannis a pledat pentru consolidarea securității și apărării în zona Mării Negre și pentru cooperarea UE-NATO

Răspunsul puternic, rapid și coordonat al Uniunii Europene și al statelor sale membre în materie de politici economice face posibilă o redresare solidă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, se arată în declarația summitului zonei euro, adoptată joi, 16 decembrie.

Reuniunea la nivel înalt a zonei euro reunește șefii de stat sau de guvern ai țărilor din zona euro, președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro și președintele Comisiei Europene. Reuniunile la nivel înalt ale zonei euro oferă orientări strategice privind politica economică din zona euro.

„Coordonarea strânsă continuă a politicilor fiscale din zona euro rămâne esențială, cu obiectivul de a crea baze solide pentru o redresare durabilă și incluzivă”, se arată în declarația summitului zonei euro.

Șefii de stat sau de guvern ai țărilor din zona euro au transmis că o uniune bancară finalizată și o uniune a piețelor de capital aprofundată, integrată și funcțională sunt esențiale pentru a asigura un sistem financiar stabil, pentru a sprijini

competitivitatea UE și pentru a canaliza finanțarea necesară pentru tranziția verde și cea digitală, punând bazele prosperității Europei în următoarele decenii.

„Așteptăm cu interes intrarea în vigoare a acordului de modificare a Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate și introducerea timpurie a mecanismului de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție cât mai curând posibil”, au transmis aceștia.

„Mă bucur să mă alătur Summitului euro împreună cu Paschal Donohoe. Îi voi informa pe liderii europeni cu privire la deciziile BCE privind politică monetară și despre perspectivele de creștere și inflație”, a scris, pe Twitter, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde.

Happy to join the Euro Summit this evening along with Paschal Donohoe.

I will debrief European leaders on today’s @ecb monetary policy decisions as well as on the outlook for growth and inflation.

We’ll also discuss how to move forward on EU financial integration. pic.twitter.com/OVzF41D8ea

— Christine Lagarde (@Lagarde) December 16, 2021