Consiliul European: Klaus Iohannis și ceilalți lideri au trasat ca obiectiv viitoarei Comisii Europene și Înaltului Reprezentant să pregătească o strategie UE pentru regiunea Mării Negre

Președintele ales al Consiliului European, António Costa, a confirmat că își va prelua noua funcție la 1 decembrie, când se încheie mandatul actualului președinte, Charles Michel.

“Voi fi pe deplin angajat în promovarea unității între toate cele 27 de state membre și mă voi concentra pe punerea pe drumul cel bun a Agendei strategice, pe care Consiliul UE a aprobat-o astăzi și care va oferi orientări Uniunii Europene pentru următorii cinci ani”, a scris el, după ce a fost ales de liderii europeni în această funcție.

Fost membru al Consiliului European în calitate de prim-ministru al Portugaliei între 2015 și 2024, Costa și-a exprimat, de asemenea, “încântarea” de a o avea pe Ursula von der Leyen ca viitor omolog în Comisie și pe Kaja Kallas ca Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate

It is with a strong sense of mission that I will take up the responsibility of being the next President of the European Council.

