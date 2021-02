Consiliul European: Klaus Iohannis și ceilalți lideri europeni se reunesc pe 25-26 februarie prin videoconferință pentru a discuta criza COVID-19, securitatea și apărarea

Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Charles Michel, și Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, au cerut marți seară eliberarea imediată și necondiționată a lui Aleksei Navalnîi, solicitare ce survine după condamnarea opozantului rus și cu două zile înainte de vizita lui Josep Borrell la Moscova.

“Condamn sentința decisă împotriva Aleksei Navalnîi în cei mai puternici termeni posibili. Fac apel la Rusia să respecte angajamentele sale internaționale și să-l elibereze imediat și necondiționat”, a scris Ursula von der Leyen, pe Twitter.

I call on Russia to comply with its international commitments and release him immediately and unconditionally. https://t.co/WNsQ2SslFM

I condemn the sentencing of Alexei @Navalny in the strongest possible terms.

Președintele Consiliului European, care a avut recent o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin pe marginea acestui subiect, a reiterat apelul UE și a subliniat că “justiția nu trebuie politizată”.

“Nu acceptăm această sentință”, a spus Charles Michel, adăugând că “protestatarii au dreptul să se manifeste pașnic și să își exprime opțiunile politice”.

I reiterate the call of the #EU to release Alexey #Navalny immediately.

We do not accept his sentence – justice must not be politicised.

Protesters have the right to demonstrate peacefully and voice their political views.

— Charles Michel (@eucopresident) February 2, 2021